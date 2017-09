Nõmme põhikoolis sai mitu õpilast herilaselt nõelata, lapsed evakueeriti, kohale kutsuti kiirabi

Täna pärastlõunal evakueeriti Tallinn Nõmme põhikoolist kogu koolipere, kuna hoovis toimunud pildistamise ajal ründasid herilased õpilasi. Mitmed õpilased said ka nõelata.

"Vana kännu sees on meil herilasepesa juba tükk aega olnud. Täna aga toimus hoovis pildistamine ja eks herilased siis müra ja sagimise tõttu ärritusid, mispeale nad sealt välja tungisid," kirjeldab olukorda Tallinna Nõmme põhikooli sekretär Epp Aasa.

Ta nendib, et mitmed õpilased said ka nõelata. "Meie kooli meditsiinitöötaja oli kohal ja vaatas kõik õpilased üle. Igaks juhuks kutsusime ka kiirabi," lisas Aasa ja ütles, et lastega õnneks midagi hullu ei juhtunud.

Tänaseks on Tallinna Nõmme põhikoolis tunnid läbi, sest herilased jõudsid ka koolimajja ja ohutuse mõttes on õppetöö lõpetatud. "Kõik õpilased on tänaseks koju saadetud. Hetkel oleme kohale kutsunud spetsialisti, kes koolimajas sees olevad herilased kahjutuks teeb. Hiljem tuleb ka päästeamet herilasepesa likvideerima," lausu Aasa.