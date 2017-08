Nõmme linnaosa valitsus kolib Nõmme Majja

Septembri alguses avatakse aadressil Valdeku 13 Nõmme Maja, kuhu kolib ka Nõmme linnaosa valitsus. Kolimisperiood on 22. augustist 5. septembrini ja sel ajal võib elanike teenindamine olla häiritud.

Praegu aadressil Nõmme-Kase 12b asuv sotsiaalhoolekande osakond on 23. ja 24. augustil suletud, alates 25. augustist asub Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond aadressil Valdeku 13.

Aadressil Vabaduse pst 77 asuvate linnaosavalitsuse osakondade kolimine toimub järgmisel nädalal. Lisaks kolivad Nõmme Majja praegu Sihi 26 asuv Nõmme vaba aja keskus ja Männiku tee 96 asuv noortekeskus.

„Põhjalikult renoveeritud endisesse koolihoonesse, nn Nõmme Majja kolivad praegu linnaosas laiali asuvad teenused,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Lisaks linnaosavalitsuse ametnike töökabinettidele saavad seal olema ka mitmesugused erinevate vanuserühmade vaba aja veetmise võimalused, hoonesse on kavandatud aula ja spordisaal ning ruumid huvitegevusteks. See teeb linnaosa elaniku elu palju mugavamaks - kõik olulised asjad saab edaspidi ühes kohas korda aetud.“

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on linnaosa uue administratiivhoone – Nõmme Maja – valmimist kaua oodatud, sest seeläbi paranevad linnakodanike teenindamise võimalused. „Nõmme Majas on pinda umbes 3000 ruutmeetrit. Keldrikorrusel hakkavad paiknema vaba aja keskus, söögisaaliga õppeköök, arhiiviruumid, laod ning spordisaal koos abiruumidega. Esimesele korrusele on kavandatud eakate päevakeskuse ruumid ning juurdeehitusse linnaosa infosaal. Teisel korrusel hakkavad paiknema linnaosa sotsiaalhoolekande osakond, halduskogu ruumid ning saal, kolmandal korrusel aga linnaosavalitsuse administratsioon ja linnamajanduse osakond,“ tutvustas linnaosavanem.

Remondi käigus korrastati endise Valdeku koolimaja seinad, hoone tagaküljele rajatud juurdeehitusse tuleb uus peasissepääs, hoone sai uued kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, korras ja sooja pööningu ning keldri, uued aknad ja uksed. Nõmme Maja renoveeris Ramm Ehituse OÜ. Ehitus ja sisustamine läheb maksma ligikaudu 3 miljonit eurot.

Linnaosavalitsus Palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast kolimisperioodil. Linnakodanikud saavad vajadusel infot klienditeeninduse telefonilt 645 7333.