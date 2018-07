NOA restoranist salmonelloosi saanud naine saab alles täna haiglast välja: piisas vaid väikesest suutäiest ja kogu seltskond sai nakkuse

Ehkki Aino tunneb restoranile kaasa, pahandas teda reedel Ringvaates öeldud vale. "Tõnis Siigur ütles, et on kannatanutega isiklikult ühendust võtnud ja vabandanud. Tegelikult see ei olnud tõsi - minule oli vastatud ühe meiliga ja minu tuttavatega polnud keegi ühendust võtnud," pakkus Aino välja, et Siigur võinuks vähemasti öelda, et püüavad kannatanutega ühendust saada. "Aga laupäeval võtsid ühendust ja vabandasid, et pole saanud kõikide asjaolude pärast ühendust võtta."

"Just palatikaaslasega rääkisime, et kunagi nõuka ajal suvel tartari ja tooreid asju ei pandudki menüüsse," rääkis Aino kaastundega. "Erakordselt soe suvi ja ju ei osatud arvestada. Ju juhtus paari tunni jooksul - tegelikult võib juhtuda ka minutitega - et asjad lähevad halvaks. Võib juhtuda igaühega."

Täna saab Aino koos ühe sõbrannaga haiglast välja, kolmas jääb veel sinna ravile. Ühtlasi on naisele restoranist kinnitatud, et täna peaks ka tulema uuringutulemused, kas salmonelloos on pärit tartarist, nagu on seni arvatud, või kuskilt mujalt.