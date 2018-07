NOA restoranis salmonelloosist napilt pääsenud klient: haiglas ootas mind ees teine samal õhtul NOAd külastanud inimene

Uudis, et midagi on lahti jõudis meile tuttavate kaudu tegelikult juba kolmapäeva õhtul, kui saime teada, et NOA pandi ootamatult kinni. Tol hetkel me veel põhjust ei teadnud ja ei osanud ka midagi sellist kahtlustada. Tõde selgus siis neljapäeva hommikul. Kuna ma pean nädalavahetuse Tallinnast eemal olema, siis helistasin Lääne-Tallinna haigla vastuvõttu küsimusega, et kas on mingeid analüüse, mis selgitaksid välja võimaliku salmonelloosi. Sealt soovitati mul nakkushaigla vastuvõttu pöörduda. Vastuvõtus oli juba ees üks teine NOAs käinud inimene. Meile selgitati, et eraldi analüüse salmonelloosi tegemiseks ei ole.

Haiglasse pannakse patsient alles väga ägedate sümptomite korral. Aga sealsed meedikud andsid väga hea juhendi selle kohta, milliste ravimite ja millise lisategevusega võimalikku haigestumist vältida ja ravida. Tundub siiski, et seekord läks mul ka õnneks, kuna 72-tunnine peiteaeg sai neljapäeva õhtul läbi.

NOA restoranist saadud salmonelloosi on nakatunud 24 inimest, neist 14 hospidaliseeritud.