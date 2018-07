NOA restorani tippkokad mürgistustest: vabandame klientide eest ja jääme praegu suletuks

NOA restorani peakokad Tõnis Siigur ja Orm Oja vabandavad oma klientide ees ja hoiavad oma restorani uksed lõplike asjaolude selgumiseni kinni.

Delfi kajastas täna, et NOA restoranis toidumürgistuse saanud isikutest viibib Lääne-Tallinna keskhaiglas juba kokku 8 inimest. Ambulatoorselt on haigla poole pöördunud viis inimest, kellele on pandud diagnoosiks salmonelloos.

Täna päeval käisid restoranis veterinaar- ja toiduameti ametnikud, kes tegid koos terviseameti töötajatega uuringuid, et selgitada võimalikke nakkuse allikaid, teatas Noa. Kuigi terviseamet lubas restorani avada, otsustasid omanikud ja peakokad hoida asutuse lõplike analüüside tulemuste saamiseni suletuna.

"Vabandame kogu meeskonnaga südamest kõigi oma klientide ja koostööpartnerite ees ning võtame juhtunu ees täieliku vastutuse. Nii mina kui ka Orm Oja oleme nii oma töötajate kui ka klientide tervise pärast ülimurelikud ning suhtume juhtunusse täie tõsidusega," alustas NOA peakokk Tõnis Siigur ja selgitas: "Kohe, kui kuulsime, et meie restoranis on nakkuseoht, otsustasime maja sulgeda. Teavitasime koheselt veterinaar- ja toiduametit, kaasasime professionaalsed puhastusfirmad ning viisime vee ning toiduproove kontrollimiseks. Täna teame vaid seda, et tegemist on salmonelloosi D-tüvega, mis pole inimeselt inimesele leviv nakkus. Kas see sai alguse lihast või munast, pole kahjuks selge, aga teeme ka omalt poolt kõik, et see välja selgitada."