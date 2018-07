NOA restorani salmonelloosiohvrite arv kasvas 24 haigestununi

Sel aastal on registreeritud Eestis neli viie ja enama haigestunuga rühmaviisilist haigestumist, mille käigus on salmonelloosi saanud kokku 40 inimest. Valdavalt on olnud tegu kodus valmistatud söökidega, sageli on põhjuseks olnud toormunadest valmistatud kookide või ebapiisavalt küpsetatud lihatoodete söögiks tarvitamine.

Salmonelloosi ennetamiseks on oluline täita isikliku hügieeni, toiduhügieeni ja ohutu toidukäitlemise nõudeid. Salmonelloosi ennetamine algab looma- ja linnufarmis, kus tuleks vältida toiduloomade ja -lindude nakatumist ja kestab kuni ohutu toidu jõudmiseni lauale.

Toiduohutuse üle teostab järelevalvet Eestis veterinaar- ja toiduamet.

NOA tipprestoran on külastajatele suletud.