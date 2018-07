NOA restoran avab tänasest taas uksed. Siiani on suur küsimärk, kuidas haigusetekitaja restorani sai

Eelmise nädala kolmapäeval salmonelloosikahtluse tõttu suletud NOA tipprestoran avab tänasest taas uksed.

Terviseamet kinnitas eile, et eelmisel nädalal NOA restoranist alguse saanud salmonelloosi haigestunute arv tõusis 33 inimeseni.

Kuigi restoranile anti luba uksed avada juba neljapäeval, siis otsustas NOA juhtkond lisaettevaatusabinõuna restorani suletuna hoida. Täna õhtul teatasid nad pressiteate vahendusel, et tänaseks ollakse ohutuses aga veendunud ning nakkusoht on likvideeritud.

“Terviseameti tingimus restorani taasavamiseks on see, et restoran peab tagama nakkuse edasise leviku tõkestamise. Sealhulgas peavad restorani töötajad läbima täiendava tervisekontrolli ja naasmisel tööle peavad nende laboratoorsete uuringute tulemused olema salmonella tekitaja suhtes negatiivsed. Andsime loa restoran avada juhul, kui NOA-l on piisav arv töötajaid, kelle proov on negatiivne,” avaldas Terviseameti pressinõunik Simmo Saar.

Veterinaar- ja Toiduameti esindaja Elen Kurvits lisas: "Oleme NOA restoranis külastajate haigestumise põhjustanud toidu tuvastanud ning omanik on teinud omaltpoolt kõik, et vältida juhtunu kordumist. Suure tõenäosusega on tegemist toidu kaudu levinud nakkusega."