NO99 saab vabariigi sünnipäevapeo programmi tegemiseks 300 000 eurot

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt Tartus Eesti Rahva Muuseumis läheb maksma suurusjärgus 400 000 eurot, millest lõviosa saab juubelivastuvõtu kunstilise lahenduse looja teater NO99.

Presidendi kantseleist öeldi ERR-ile, et eelmisel nädalal NO99-ga sõlmitud lepingu maksumus on 250 000, millele lisandub käibemaks. See teeb kokku 300 000 eurot.

Sellele lisanduvad muud aastapäeva vastuvõtuga seotud kulud – toitlustamine, logistika jms.

"Eks lõplikud kulud selguvad pärast sündmust, aga kokku oleme planeerinud praegu selle sündmuse maksumuseks koos käibemaksuga suurusjärgu 400 000. Et luua konteksti, siis mullu oli see suurusjärk 250 000," ütles presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et eile saadeti Eesti Vabariigi presidendile avalik kiri, milles taunitakse 2016. aastal näitlejanna kallal vägivallatsenud NO99 lavastaja Tiit Ojasoo kaasamist EV 100. aastapäeva vastuvõtu kunstilise programmi loomisse. Sel oli 104 allkirja.

Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo ütles, et ettepaneku luua vastuvõtu kultuuriprogramm tegi presidendi kantselei Teatrile NO99, mitte ühelegi selle liikmele isiklikult.