NO99 pani uksed kinni. Delfi lugejad meenutavad: kahju, et kumbki Baskin NO99 küsitava väärtusega lõppu enam ei näe

"Tänu NO99 "Ühtse Eesti suurkogule" palusin selle etenduse Facebooki grupi liikmeid 2010.a.kevadel oma faecebookisõpradeks. Liitusin facebookiga 2009 sügisel ja siis oli see veel väga liberaalne, sest mõnel päeval tuli mulle sõbraks pea 100 sõpra siit ja sealt :)

Jään NO99 suhtes alatiseks tänulikuks. Mulle on see trupp südame külge kasvanud ja selle teatri keel ning stiil haakuvad mu arusaamaga teatrist ja maailmast," kirjutas üks lugeja.

"Algusaja etendused oli novaatorlikud ja huvitavad (v.a teatri rajamise protsess), kuid peagi muututi pretensioonikaks ja seega paisus ka eelarve ning juhtkond muutus survestavaks ka ühiskondlikus elus," kirjutas teine.

"Mulle NO99 teatrina meeldis. Oli häid lavastusi ja huvitavat visuaali, algusepoole rohkem. "Kunst" ja "ilu" ei ole samad asjad, kuigi võivad esineda ka korraga, aga tingimata ei pea. Sellest Delfi kommijad muidugi aru ei saa ja tühja kah. Aga kahju on, et kumbki Baskin NO99 küsitava väärtusega lõppu enam ei näe. See oleks olnud palsam nende hingele.

NO99 teatri loomise juures tehti asju, mida kuitahes suur kunst ei õigusta," väitis kolmas.