NO99 nõukogu esimees: Teatri majanduslik seis oli igati rahuldav

Oja kommenteeris, et teatril polnud maksetähtaegu ületanud arveid ning maksuvõlgu. Ka saalide täituvus oli tema hinnangul igati rahuldav.

"Saan veelkord korrata, et tänane otsus sündis vaid kunstilistest kaalutlustest ning majanduslikud teemad ei mänginud siin mingit rolli," sõnas Oja.

Alles kevadel oli avalikkuse ees küsimus, miks NO99 koondas inimesi ning miks polnud pärast suurprojekti "Savisaar" teatrisaalides kuigi palju rahvast. Nimelt valgusid saalid publikust tühjaks - 2015. ja 2017. aasta külastajate vahe oli teatril kahekordne.

Viimaste aastate tegevustulemi numbrid olid siiski negatiivsed. Aastal 2016 olid need üle 100 000 euro miinuses, mullu vähenesid 80 000 euroni. Oja lisas, et tänavune seis on läinud aina paremaks ja stabiilsemaks ning makseraskusi pole teatril esinenud.