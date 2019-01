NIMEKIRI | Sotsiaaldemokraatide kriminaalkorras karistatud liikmed

Piret Mäeniit – joobes juhtimine

Ivar Saukas – kaheksa aasta jooksul terroriseerinud oma ema: teda peksnud, kägistanud; lisaks löönud rusikaga alaealist

Ain Nurk – murdis majja sisse ja ähvardas seal olevat naist relvaga tappa

Aare Thetloff – joobes juhtumine

Juri Väkram – tulistas inimeste suunas õhupüssiga

Heiki Kala – korduvad vargused

Valeri Laas – joobes juhtimine

Priit Loik – joobes juhtimine

Inge Kääpa – joobes juhtimine

Revo Matt - vargus

Margus Hadje – kohtuotsusest: „pärast seda kui tekkis avariiohtlik olukord sõiduautode BMW registreerimismärgiga ja Peugeot Expert registreerimismärgiga vahel, läks BMW roolis olnud Margus Hadje sõiduki Peugeot Expert juurde ning olles eelnevalt võtnud sõidukist pesapallikurika, lõi sellega vastu sõiduauto Peugeot Expert vasakpoolset tahavaatepeeglit, ise karjudes, et see on autole ette keeramise eest.”

Imbre Tepper – joobes juhtimine

Valdur Püks – joobes juhtimine

Aleksandr Ševõrjov – suur kogus kanepit

Ilja Ramazanov – lõi inimest korduvalt rusikaga näkku

Margus Sirel - vargus

Eduard Gensjur – joobes juhtimine

Kelly Maasikas – õhutas armastatut oma endist elukaaslast tapma

Anatoli Pismennõi – joobes juhtimine; peksis inimest korduvalt

Jaan Piigert - joobes juhtimine

Jaanus Kangur - joobes juhtimine

Vaido Hindikainen - joobes juhtimine

Jekaterina Botšarova – kuulus kuritegelikku ühendusse

Olga Tsvetkova - kuulus kuritegelikku ühendusse

Irina Raštšektajeva – joobes juhtimine

Heino-Valdek Kroll – ründas söögisaalis inimest ning lõi teda kahvliga kaela

Aare Prints – joobes juhtimine

Ants Liiv – joobes juhtimine

Kaido Tamm – joobes juhtimine

Ülle Koddala – joobes juhtimine

Sergei Nikiforov – korduvad vargused

Roman Jelissejev – lõi inimest

Ivo Koppel – joobes juhtimine, varasemalt kelmus, ülalpidamiskohustuse rikkumine

Lauri Jalonen - kelmus

Enn Arukask – joobes juhtimine

Aleksei Kožemjakin – suured kogused narkootikume

Janno Loderaud – joobes juhtimine

Meelis Haava – kuulus kuritegelikku ühendusse, mis organiseeris kelmusi. Kohtutoimikust: „Meelis Haava ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, Vitas Malinauskase saadud juhiste ja korralduste täitmine ja nende juhendamisel isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), nimel kiirlaenu väljastavatesse äriühingutesse helistamine ning nende äriühingute esindajate kõnedele vastamine.”

Loe veel

Leila Takjar – peksis nahast kokkumurtud rihmaga oma 4-aastast poega

Egle Raukas – pettis inimest, et saada sellest varalist kasu

Margus Kuusik – delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine, ähvardamine

Raido Kannike – peksis joomingukaaslast

Sergei Kljonski – kehaline väärkohtlemine

Kristo Tamm – korduvalt suur kogus narkootikume

Sergei Skladtšikov – joobes juhtimine

Ekaterina Biryukova - arvutikelmus

Arvo Parmas – joobes juhtimine

Ain X - täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest; lapsporno; lapseealise seksuaalne ahvatlemine. Temast kirjutas kolmapäeval ka SL Õhtuleht, pärast mida Ain erakonnast välja visati.

Andrus Vaarik – Kohtuotsusest: „Andrus Vaarik, olles isik, kes on viimase kolme kuu jooksul kahel korral juhtinud mootorsõidukit ilma vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguseta, s.o 29.12.2015, mille eest teda karistati 29.12.2015 Lääne prefektuuri poolt väärteo korras LS § 201 lg 1 järgi ja 03.03.2016 kella 01.39 ajal Tallinnas Sõle tn 37 maja juures, mille eest ta oli politsei poolt juhtimiselt kõrvaldatud, uuesti 03.03.2016 kella 04.52 ajal juhtis Tallinnas Sõle tn 27 maja juures, Sõle tn 26 suunas, mootorsõidukit Toyota Rav4 omamata vastava kategooria juhtimise õigust, millega rikkus süstemaatiliselt LS § 94 lg 1 /mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimisel kõrvaldatud/ nõuet.” Karistus veel kehtib.

Tessa Kütimets - omastamine

Riho Liiv – joobes juhtimine

Toomas Pruus – esines teise isikuna ilma ta nõusolekuta, äriregistrile valeandmete esitamine, teisele isikule antud dokumendi kasutamine

Karl-Julius Kruuv – joobes juhtimine

Vjatšeslav Levitski – joobes juhtimine, vägivald, ähvardas vanglavalvuri tükkideks lõigata

Andrei Markus – püüdis töötukassalt raha välja petta

Olev Tehva – joobes juhtimine

Rainis Ruusamäe – karistusest kõrvalehoidmine

Timofei Amelkin – lõi oma endise abikaasa ema

Vaiko Jüris – joobes juhtimine

Tõnu Ammussaar – kehaline väärkohtlemine

Heldur Tsopp – joobes juhtimine

Vitali Haritonov – joobes juhtimine