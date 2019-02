NIMEKIRI | Reformierakonna kriminaalkorras karistatud liikmed

Antty Pulst – suur kogus kanepit, lapse ülalpidamiskohustuse rikkumine

Priit Kask – võttis metsaülemana pistist

Margus Kaur – juhtimisõiguseta sõitmine, vargus

Marek Rästas – Võru karatetreener, kes pesi sugulise kire rahuldamise eesmärgil laste suguelundeid. Mõisteti süüdi ka lapsporno valmistamises.

Kristel Kurg – juhtimisõiguseta sõitmine

Gert Leppik – läbi 15 aasta erinevad kuriteod – kelmused, vargused, röövimised, kehalised väärkohtlemised

Marek Prantsus – korduvad löömised

Elgar Must – joobes juhtimine

Jarmo Õis – joobes juhtimine

Ovod Markelov – joobes juhtimine, varasemalt löönud inimest tooliga vastu pead

Märt Sammul – kambas teistega peksis inimesi, pommiähvardus

Kadri Jürgenson – joobes juhtimine

Elari Kulbin – joobes juhtimine

Anu Leipalu – joobes juhtimine

Aivar Pärli – joobes juhtimine

Konstantin Nikolajev – joobes juhtimine

Katrin Kängsep – joobes juhtimine

Ivo Piho – omastamine

Gerro Laiv – joobes juhtimine

Timo Masing – lõi oma elukaaslasele mitu korda rusikatega näkku, seejärel tiris teda juustest ja viskas televiisori pihta, siis, hoides tal juustest kinni, viskas põrandale ning lõi talle mitu korda jalgadega keha ja jalgade pihta. Aasta hiljem kolm vägivallatsemist lisaks

Tristan Tobias Toomast – suur kogus ecstasy’t

Jaanika Kirss – omastamine, dokumendi võltsimine

Jüri Luuka – joobes juhtimine

Ivar Sindi – süstemaatilised vargused, vägivald Jämejala viinaravil ja väljaspool seda

Igor Kartsev – suures koguses narkootikumite ebaseaduslik omandamine, hoidmine, pakendamine ja edasiandmine

Svetlana Boldak – omavoliline sissetung

Janno Häggblom – 29.04.2015-05.09.2015 on tema kasutaja tafka_16 kontolt interneti suhtluskeskkonnas Skype meelituste ja ähvarduste abil sundinud alaealist tegema enesest alasti fotosid ja videosid, st et ta astuks modelli või näitlejana üles pornograafilises või erootilises etteastes või teoses, ähvardades vastasel juhul levitada internetis kannatanu enda eelnevalt vabatahtlikult tehtud ja Skype kontaktile tafka_16 saadetud erootilise sisuga fotosid ja videosid, samuti viies ähvarduse osaliselt täide saates ühe alaealise endast tehtud erootilise sisuga video teisele isikule. Samuti omandas ja hoidis alates eeluurimisega täpselt tuvastamata ajast kuni 14.10.2015.a oma sülearvuti kõvakettal kolme pildifaili, millel on kujutatud nooremaid kui 14-aastaseid isikuid pornograafilistes situatsioonides