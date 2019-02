NIMEKIRI | Keskerakonna kriminaalkorras karistatud liikmed

Ain Koger – joobes juhtimine

Sergei X – peksis kortermaja hoovil üht last ja mõjutas oma 5-aastast poega kannatanut jalaga lööma, oli bussijuht liinil 42, kus lõi õhtul kella poole kümne paiku reisijat rusikaga näkku, konflikti sekkus veel üks reisija, keda Sergei lõi samuti rusikaga näkku ja kui ohver oli bussiistmele pikali kukkunud, andis bussijuht talle jalaga veel löögi järele (erakonnast lahkunud 30.01.2019)

Peeter Truup – vägivallatses oma lapse ja elukaaslase kallal

Sergei Panjuhno – suur kogus amfetamiini, joobes juhtimine

Sven Mägi – joobes juhtimine

Heldur Vaiknurme – suguühe järeltulijaga

Vladimir Vassiljev – korduvalt tabatud suure kanepikogusega

Nick Saprunov - kuulus kuritegelikku ühendusse, kus peteti variisikute kaudu erinevaid laene ja järelmakse välja, Saprunovi ülesanneteks oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine

Anton Nazarov - vargus

Jüri Link – kriminaalkorras karistatud 11 korda, on korda saatnud hulgaliselt kelmusi: ähvardas kolme aasta vältel oma endist abikaasat korduvalt tappa, tema tervist kahjustada ja vara hävitada; helistas ning saatis naisele koju kirju; kohtuotsusest mõned näited Jüri Linki kirjadest: „Ma võin siin sinu pärast istuda kasvõi kümme aastat, aga oma karistuse sa saad; sa saad oma karistuse ja see on ammu mul valmis mõeldud, sa kaotad elus kõik, mis sul on; sa jääd elus invaliidiks;” naisele saadetud ümbrikus oli musta värvi riidetükk, millel peal tekst: tuleme sulle järele

Janek Jürna – varastanud auto, bensiini ja muud; löönud inimesi: alaealist ja politseinikku ning päris vägivaldselt nelja inimest; tunginud sõidukitesse ja korteritesse

Urmas Kaljo – joobes juhtimine

Dmitri Pugatšjov – suur kogus amfetamiini

Andre Illing – joobes juhtimine

Marjan Kattai – korduvalt lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine; korduv vägivallatsemine oma elukaaslase kallal

Aleksandr Nübek – süüdi mõistetud alaealise vägistamises, on ka varem vägistanud ja olnud suguühtes lapseealisega

Rostislav Goregljad – joobes juhtimine, suur kogus amfetamiini

Margus Punapart – varguste, kelmuste ja korduva juhtimisõiguseta sõitmise eest on teda 2005. aastast kriminaalkorras kokku karistatud üheksa korda

Siim Aedmäe – karistuse kandmisest kõrvalehoidmine, joobes juhtimine

Andres Soa – peksis koos sõpradega joomingu käigus mehe nii läbi, et ohver langes koomasse ja suri hiljem saadud vigastustesse; ka vanglas ei saanud Soa vägivallatsemata olla ja lõi olmeruumis kaaskinnipeetavat

Marek Saar – joobes juhtimine, elukaaslase kallal vägivalla kasutamine

Heldur Freimann – pidevad vargused

Mikk Viiberg – joobes juhtimine, vargus

Meelis Hendrikson – omastas ebaseaduslikult teise inimese kodust sileraudse püssi, viis selle oma koju ning ähvardas oma elukaaslast ära tappa; varem kriminaalkorras karistatud, viimati kehalise väärkohtlemise eest; kolm aastat pärast elukaaslase ähvardamist peksis Võru linnas pargis inimese läbi; eelmisel aastal lõi Võrus kaht inimest; vanglast vabaneb poole aasta pärast

Eduard Lepp – joobes juhtimine

Rein Tarraste – joobes juhtimine

Tarmo X – Varemgi kehalises väärkohtlemises süüdi mõistetud lõi ja vägivallatses korduvalt oma abikaasa kallal (erakonnast lahkunud 30.01.2019)

Margo Merilainen – suur kogus kokaiini, omastamine, joobes juhtimine

Igor Kotljar - vargus

Sergei Gussarov – esitas oma kümne töötaja kohta võltsitud tervisekontrolli tõendid, et ei peaks tegeliku kontrolli eest maksma; korduvalt joobes juhtimine

Indrek Laar – vargus

Loe veel

Kalev Hinn – korduvalt lapsi seksuaalselt ahvatlenud: „internetikeskkonna suhtlusportaalis www.facebook.com privaatsõnumite vahendusel, kasutajanime „Kalev X“ alt teadvalt ahvatles seksuaalselt A, rääkides viimasega seksuaalsetel teemadel, kirjeldades detailselt seksuaalakti ning avaldas korduvalt soovi kohtuda tüdrukuga eesmärgiga astuda temaga seksuaalvahekorda”; tegu ei sündinud, sest tegelikult rääkis Kalev politseiametnikuga;

viis aastat hiljem mõisteti süüdi sama kuriteo eest, meelitati taas lõksu: internetiportaalis playray toimunud vestluse käigus, esinedes kasutajanime XXX alt teadvalt ahvatles seksuaalselt temale teadaolevalt 12-aastast tütarlast, kes esines kasutajanime YYY all; Hinn kirjeldas vestlustes seda, milline näeb välja seksuaalvahekord, küsis, kas lapsel on alanud menstruatsioon ning kas ta sooviks Hinnilt last saada; Hinni tegu jäi lõpule viimata tema enda tahtest sõltumatutel asjaoludel, kuivõrd isik, keda tema teadis 12-aastase tütarlapsena, oli täisealine naine (erakonnast lahkunud 30.01.2019)

Meelis Metsala – käitles keelatud tubakatoodet – huuletubakat – ligi 100 kilogrammi ulatuses

Ene Keek – lõi köögis inimest kruusiga vastu pead

Rainer Müllerson – vargused ja joobes juhtimised

Oleg Ivanov – kehaline väärkohtlemine ja raske tervisekahjustuse tekitamine

Iivo Seli – joobes juhtimine

Arvo Ilves – joobes juhtimine ja kaks kehalist väärkohtlemist; ühel korral peksis inimest ühise joomingu käigus, teine kord lajatas trepikojas oma lähedasele kardinapuuga vastu nägu ja kätt

Aare Pitkma – juhtimisõiguseta sõitmine

Aare Kaukvere – juhtimisõiguseta sõitmine

Mark Levin - AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku juhatajana ja raviarstina võttis korduvalt altkäemaksu

Leonid Markov – vargus, omastamine, valeütluste andmine, korduv kehaline väärkohtlemine, lapsporno valmistamine

Nadežda Tomina – suur kogus narkootikume

Rene Kallaste – kümneid kordi joobes peaga ja juhilubadeta autot juhtinud; kümneid kordi varastanud; vägivallatses oma elukaaslasega ja pärast lahkuminekut ähvardas teda nii sõnadega kui ka kirvega