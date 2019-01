NIMEKIRI | EKRE kriminaalkorras karistatud liikmed

Argo Tammik – vägivald abikaasa vastu

Aare Peil – 62-aastane mees tõukas kooliõpilase trepist alla

Urvel Oijala - perevägivald

Andrus Vaal – lõi peaga väljastpoolt bussi selle esiakna puruks ja peksis bussijuhi läbi

Andres Pokk – lõi noaga kaht oma külalist

Einar Mängel – tellis postiga endale koju ebaseaduslikult suure koguse psühhotroopset ainet

Andres Hallik - süüdi alaealise sundimises tahte vastaselt suguühendusse astuma, kasutades ära kannatanu sõltuvust süüdlasest.

Aivo Veski – korduvad vägivallateod koduste vastu

Riho Kroll – omavoliline sissetung, peksmine ja joobes juhtimine

Toivo Varep – kauples Viljandis suurte narkootikumikogustega

Egery Sepling-Horuženko – arvutikelmus, vargus, dokumentide võltsimine. 11 kannatanut.

Saimon Raidma – 2009. aastal tapmise eest karistatud, 2017. aastal peksmise eest

Hangelika Pihle – võttis osa vargusest

Aigvar Põlluäär – korduvalt varastanud, joobes peaga ja lubadeta autot roolinud, peksja.

Marek Listra – peksis sõbra ja vennaga ohvri läbi – kannatanul kümned luumurrud

Veiko Umal – 2017. aastal artikkel Eesti Ekspressis mehe kelmustest. Juba seal EKRE liikmena märgitud. Aasta enne mõisteti süüdi inimese elu ohtu seadmises.

Raido Lehiste – korduvad vargused, peksmised, tapmisähvardus, kauples suurte narkokogustega

Madis Kruusmaa – peksis võimuesindajat ja tsiviilinimest

Ivo Lipping – peksis sotsiaalmaja kaaselanikku

Risto Järvlepp – varas ja saripeksja

Timo Luht – lõi inimest korduvalt raketipüstoli päraga

Jaanus Vichterpal – kehaline väärkohtlemine lähisuhtes

Heikki Lõhmus – tegeles narkootikumitega

Andres Rannamäe - tapmisähvardus

Uuno Lootmäe – peksis endist elukaaslast ja laste ema

Svjatoslav Mäeots – varas ja peksja

Martin Peetersoo – peksja ning sõitis inimesele otsa

Risto Seppam – lõi politseinikku

Kalle Mäekalle – suguühe mõjuvõimu kasutades

Kaspar Seits – kehaline väärkohtlemine

Raul Paulus – ähvardas motelli maha põletada ning tema arvutist leiti rohkesti lapspornot

Vilmar Valdna – väljapressimine, peksmine, identiteedivargus ja ahistamine oma endise elukaaslase suhtes

Mikk Pärjamäe – peksis kasuema

Nadežda Pragi – peksis koos elukaaslasega nende lapsi, lõi elukaaslast noaga

Priidu Ratnik – ebaseadusliku tulirelva käsitlemine ja tapmisähvardus

Margus Traks – Pedofiil. Näitas lapseealistele oma suguelundeid. Meelitas lapseealised noormehed oma koju ja oli nendega suguühtes. Nõudis Facebookis kümnetelt lastelt endale intiimpiirkondadest pilte.

Martin Krapp – peksis koos sõbraga inimest, keda üritas ka tiigis uputada

Aare Melles - koduvägivald

Kalmer Hõlst – lõi oma elukaaslast

Riho Humal - peksja

Ülo Vainer – tulirelva ebaseaduslik käsitlemine

Lennart Leiten – lõi tootmishoones viibinud isikut prussiga vastu kätt ja selga

Rauno Tamm – kägistas vahupeo turvatöötajat

Johannes Sirel – löi puidust ajalehehoidikuga

Lauri Saarm – ostis Tallinnast 400 ecstasy tabletti, mida Viljandis ja mujal edasi müüs; kaubitses ka kokaiini, MDMA ja kanepiga

Siim Oja - peksja

Sulev Nõulik – perevägivald: peksis kasutütart ja naist

Margus Kirsimets – raske tervisekahjustuse tekitamine

Tiit Hernits – pigistas vastu ööd inimest oma köögis kaelast ja õlast ning lõi siis koridoris teda rusikaga näkku

Janek Salujõe – lõi turvameest näkku, kes oli tal palunud kasiinost lahkuda

Arno Nilender – peksis meest, kuni see asfaltile kukkus. Peksis maaslamajat korduvalt näkku.

Rain Karu – peksis Pärnus Sunset Clubi turvatöötajana rängalt mitmeid külastajaid. Kannatanutel rasked kehavigastused

Tarmo Juust – hetkel vangis joobes juhtimise eest. Varasemalt peksis ja alandas elukaaslast.

Tõnu Kastan – murdis löögiga näkku kannatanu kaks esihammast

Arvo Kösler – elukaaslase kehaline väärkohtlemine, lisaks üritas oma elukaaslast noaga lüüa

Hili Väljaots – raudlatiga kallaletung

Agris Tõemets – alates 2011. aastast hoiab kuritahtlikult kõrvale elatise maksmisest oma lapsele

Kristo Saarmann – ränk peksmine

Antero Junolainen – relva ebaseaduslik käitlemine

Hainar Vendt – tõukas ja peksis

Janno Jallai – kehaline väärkohtlemine

Ain Juhanson – tabati suure GHB kogusega

Maido Peetersoo – võttis vabaduse vastu inimese tahtmist ja rikkus grupis liikudes vägivallaga avalikku korda

Karl Mardim – kallaletung

Hiido Saar – suur kogus salaviina

Jonas Terna – kehaline väärkohtlemine

Andres Viidas – ähvardas tapmisega, hoidus kõrvale elatusraha maksmisest, omastas vara

Mario Saaremets - peksmine

Randel Berendsen- temalt tabati suur kogus GHB-d

Rauno Rahnel – tungis maanteel ohvrile kallale, tiris ta oma maasturisse ja jätkas seal peksmist kalli maasturiga sõitnud mehe ametlik sissetulek alla miinimummäära (3.20€ päevas), seega tuli rahalise karistuse määramisel seda arvesse võtta

Meelis Erdfeld – väänas kannatanu kätt

Tauno Liesment – ründas politseinikku

Andres Pukk – peksis korduvalt oma elukaaslast

Rando Hein – tabati suure GHB kogusega

Martin Marga – kehaline väärkohtlemine

Ilmar Niitov – tungis politseinikule kallale

Tarmo Muuga - peksmine

Andres Ulpus – huligaansel ajendil peksis kahte inimest

Andrus Sarri – tungis elukaaslasele kallale, kägistas ja peksis teda

Einar Vene – Pedofiil. Varem kaheksa korda kriminaalkorras karistatud, 2011. aastal süüdi mõistetud järgmises:

* Ähvardamine: tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist.

* Kehaline väärkohtlemine: teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest.

* Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine. Nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest.

* Lapseealise seksuaalne ahvatlemine. Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes suguühendusse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest.

* Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele.

* Looma julm kohtlemine. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust, või looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest avalikus kohas.

* Sugulise kire vägivaldne rahuldamine noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, kasutatud vägivalda või on ära kasutatud seisundit, milles laps ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama

* Vägistamine. Noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes. Toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud vägistamise.

Daimar Enniko – tungis kallale ja peksis

Roland Arba – hoidus kuritahtlikult elatisraha maksmisest kõrvale

Olev Varblane – kehaline väärkohtlemine

Rivo Taal – tabatud suure narkootikumikogusega

Viktor Ivanenko – hoidus kuritahtlikult kõrvale elatisraha maksmisest

Ahto Kabel – kehaline väärkohtlemine, kelmus

Ott Kalberg - lapsporno

Vladimir Tšeberja – suur kogus narkootikume

Kalev Pihu – lõhkematerjalide ja relvade ebaseaduslik omamine

Arno Jaago – lõi mingi põhjuseta kannatanut täis viinapudeliga näkku ja appitulnule samuti

Arvi Tammuru – peksis korduvalt kannatanut

Heiki Paavel – süstemaatiline varas ja roolijoodik

Aleksandr Kovbasnjuk – vägistamiskatse ja ohvri põgenemiskatsel ta läbipeksmine

Mart Einlo – peksis ohvrit korduvalt teda mööda maja taga ajades

Üllar Anderson – kahjustas teise inimese tervist, peksis teda

Taavi Merida – peksis ja tekitas tervisekahjustuse

Jaanus Raidväli – peksis politseinikku

Tauri Adari – avaliku korra raske rikkumine

Gabriel Šusta – kehaline väärkohtlemine

Aare Reiman – lõhkeseadeldiste ebaseaduslik omamine, hoidmine, edasitoimetamine ja võõrandamine

Andres Kallas – võttis politseinikuna altkäemaksu, ähvardas oma endist abikaasat vägivallaga

Aigar Audla – hoidus kuritahtlikult elatisraha maksmisest oma lapsele

Janek Lainjärv – peksis kannatanut mitu korda ja pressis temalt raha välja

Heino Villems – lõi oma elukaaslast

Asko Stroom - peksis

Janek Loogus – hoidus kuritahtlikult elatisraha maksmisest oma lapsele

Andrus Kuzmin – lapse ülalpidamiskohustuse rikkumine

Allar Tiivel – lõi kannatanut korduvalt rusikaga näkku

Oleg Denisenko – tungis inimesele kallale ja hoidus kõrvale lapsele elatisraha maksmisest

Kaarel Siht – lõi öösel burgerikioski juures inimest

Zigmars Blaus – viskas turvatöötajat varastatud plastmassist õllepudeliga

Mart Heinvee – Kohtuotsusest: „2007.a. septembris täpselt tuvastamata kuupäeval, viibides oma elukohas Tallinnas, pani lapseootel LS-i seina äärde seisma ja sõnadega „Vaatame, kuhu see löök tabab, kas näkku, makku või vastu seina,“ – lõi rusikaga vastu seina. Seejärel ütles Mart Heinvee LS-ile, et rasedat naist ta ei löö ja peksa saab LS pärast seda, kui on sünnitanud.

Arvestades Mart Heinvee eelnevat käitumist oli LS-il alust karta ähvarduse täideviimist.

23.07.2008 õhtusel ajal, viibides oma elukohas võttis oma elukaaslasel LS-il kõrist kinni ja lohistas ta korterist välja, põhjustades sellise tegevusega LS-ile füüsilist valu. 05.12.2008.a. ajavahemikul 21:00 kuni 23:00, viibides oma elukohas, lõi korduvalt LS-ile lahtise parema käega näo ja kukla piirkonda, seejärel ühe korra rusikaga nina piirkonda, millega tekitas LS-ile füüsilist valu ja tervisekahjustused: peaaju vapustuse ja pea põrutuse.”

Sergei Rohtsalu – lõi korduvalt kannatanut

Aivar Mägi – lõi lauanoaga inimest parema käe randme piirkonda

Vladislav Smõtškov – tõukas inimese trepile, võttis ta jalast ja tõmbas kannatanu selili asendis enda järel trepist alla

Andres Koppel – kasutas füüsilist vägivalda

Ramiz Nazarov – peksis

Martin Tõnismäe – peksis oma ametikohustust täitnud turvatöötajat

Kalev Kaljuvee – ahistas lastega naist, saates talle häirivaid SMS-e – hoolimata lähenemiskeelust

Taavi Taar – peksis avalikus kohas inimest

Tarmo Paeste – hoidus kuritahtlikult elatisraha maksmisest

Annika Leebe – peksis teist tütarlast

Mikk Loitloo – kehaline väärkohtlemine

Rauno Raudjärv – Kohtuotsusest: „2007.aasta suvel Jõgeva maakonnas Pala kaupluse ja Pala Kultuurimaja juures, so avalikus kohas, grupis koos T.H-ga pani toime avaliku korra raske rikkumise: urineeris ning oksendas alkohoolsete jookide purkidesse ja pudelitesse, millest andis juua keskmise vaimse puudega isikule, määris seest poolt väljaheitega kokku kannatanu mütsi, mille lasi kannatanul pähe pannaa ning seejärel surus mütsi tugevamini kannatanu pähe, urineeris ja sülitas kannatanule peale, ära kasutades viimase tervisliku seisundi tõttu abitut olekut; kogu tegevust jäädvustas fotoaparaadiga, millega väljendas lugupidamatust kannatanu suhtes ning alandas kuritahtlikult inimväärikust.”

Gert Kallas – peksis lumepallidega aknaid loopinud inimest

Ivar Kallasmaa – lõi inimest näkku ja tekitas sellega kehavigastusi

Indrek Ansel – lõi inimest põlvega kõhtu ja veidi hiljem andis talle kolm lööki jalaga kõhtu veel järele

Reemo Insulen – peksis inimest käte ja jalgadega, samuti puidust tooliga

Inno Vatsk – lükkas inimese maha ning peksis teda

Viljar Lepik – lõi oma elukaaslast töötajate puhkeruumis korduvalt näkku

Kalju Sepp – hoidus kuritahtlikult kõrvale elatusraha maksmisest

JOOBES JUHTIMISED JA KERGEMAD SEADUSERIKKUMISED