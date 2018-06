Nime vahetanud Isamaa sai ametlikuks lühendiks lihtsalt I

Isamaa (I) nimevahetuse protsess ei ole veel täiesti lõpuni jõudnud, mõned detailid on vaja veel ära korraldada, ütles erakonna meedianõunik Mart Luik.

Ta lisas, et IRL-ist saab täielikult ja lõplikult Isamaa paari päeva jooksul, kirjutab ERR.ee.

Luik ütles ERR-ile, et nime vahetus on aeganõudev protsess ja praegu tegeletakse sellega, et äriregistris lõpuks Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) Isamaaks muutuks.

"Tegeletakse. Kõik juhatuse liikmed peavad alla kirjutama taotlusele nime muutmiseks," sõnas ta.

