Nii EKRE kui ka Tarand esitasid politseisse avalduse

Mõlemad osapooled on esitanud juhtunu osas politseisse avalduse. Tarand selle eest, et talle põhjustati füüsilist valu ning temaga vägivallatseti ning EKRE selle eest, et Tarand rikkus avaliku koosoleku korda ja rahu. Sellele lisaks lõhkus Tarand väidetavalt korraldajale kuuluva mikrofoni.

EKRE annab pressiteates teada, et politsei- ja piirivalveametile esitati avaldus, mille kohaselt palutakse alustada menetlust Tarandi suhtes paragrahvi 158 alusel, mis näeb ette, et avaliku koosoleku takistajaid või vägivaldseid laialiajaid saab karistada rahalise trahviga või kuni üheaastase vangistusega.

Martin Helme sõnul oli Tarand väliste tunnuste järgi joobes ning agressiivne, väänas mikrofoni korraldajate käest ära ning keeldus seda tagasi andmast.

Kohal käis ka politsei, kes kontrollis Tarandi joovet. "Korrakaitsjad kontrollised tema joovet ning mees oli kaine," kommenteeris Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit

"Täna hommikul aset leidnud vahejuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustasime koos prokuratuuriga kriminaalmenetlust karistusseadustiku avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi alusel," sõnas Saarniit.