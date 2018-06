Nigeerlased on üritanud jalgpalli MMi piletiga lunastada pääsu Eestisse, üks taotles varjupaika

Ida prefektuuri piirivalvebüroo piiri- ja migratsioonijärelvalve talituse juht Andreas Kliimant sõnas, et politsei- ja piirivalveamet on arvestanud, et Fan ID-ga Venemaale saabunud isikud võivad tulla ka Schengeni piirile ning jooksvalt vahetatakse infot teiste Euroopa liidu välispiiri riikidega ning Venemaa föderatsiooniga, et võimalikke juhtumeid ennetada ja tõkestada. Piirikontrolli kvaliteet ei sõltu konkreetsetest sündmustest, vaid peab iga piiriületaja suhtes ja igal ajal olema usaldusväärne.

PPA pressiesindaja Leana Loide vahendas, et piiriületuste arv pole MMiga seoses märkimisväärselt kasvanud, sest alganud on puhkuste peirood, mis tavapäraselt kasvatab praegusel ajal piiriületuste arvu.