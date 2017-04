New Yorgis tähistatakse taas Eesti kultuuripäevi

New Yorgi liiklus.

New Yorgis peetakse tänasest 9. aprillini juba 47. korda Eesti kultuuripäevi. Tänavu astuvad kultuuripäevadel üles näiteks Tallinna Linnateater lavastusega “Kes Kardab Virginia Woolfi”, WAF koor, La La Ladies, Ott Lepland ja Tanja Mihhailova.

Kultuuripäevad avatakse Uno Habakuke maalinäitusega “Kaduvad jooned” ja kultuuripäevade peakorraldaja Kadri Napritson-Acuna väljapanekuga “47 aastat kultuuripäevi”.

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Kadri Jaurami sõnul on tänavune programm väga mitmekesine. „On rõõm, et saame taas kultuuripäevadele õla alla panna ja aidata rahvuskaaslasteni tuua uut ning põnevat Eesti kultuurimaastikult, mis just neid kõnetab,“ ütles Jauram.

Kultuuripäevadel tuleb lisaks kõigele muule esitusele etteasted David Austini ja Alari Koeli Eesti-teemalisest muusikalist “Süütus“. Loenguid peavad kunstiteadlane Heie Treier, ajakirjanik ja fotograaf Priit Vesilind ja Eesti e-riigi ekspert Hannes Astok. Näidatakse filme “Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat” ja “Ameerika Suvi.” Lastele toimub kirjaniku ja illustraatori Piret Raua ja kirjaniku Kätlin Vainola juhendamisel kirjutamise ja illustreerimise töötuba.

Kultuuripäevade peakorraldaja Kadri Napritson-Acuna sõnul on nad päevade korraldamiseks saanud toetuskirju ning annetusi üle maailma. „Selline tugi on meile suureks motivatsiooniks ning abiks ka korraldustööde raskematel hetkedel,“ kinnitas Napritson-Acuna.