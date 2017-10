Nestor: sotsid on valmis Keskerakonnaga koostööd tegema nii riigi kui ka kohalikul tasandil

Riigikogu esimehe Eiki Nestori hinnangul väärivad Keskerakonna uued juhid usaldust, mistõttu on sotsiaaldemokraadid valmis Keskerakonnaga koostööks ka Tallinnas.

Ajakirjanik Mirko Ojakivi küsis Vikerraaadio saates "Uudis+" Eiki Nestorilt, kas sotside jaoks on hea valik teha Tallinnas koalitsioon erakonnaga, mille praegune linnapea on ametist tagandatud ja kohtu all, mille mitmed liikmed on korruptsiooni paragrahvide alusel süüdi mõistetud ning mis on suure osa linnaametnikest ära politiseerinud, vahendab ERR.

"Minu meelest see erakond (Keskerakond - toim) on selgelt oma suhtumisi oma endistesse juhtidesse näidanud sellega, et nad on valinud uued juhid. Need uued juhid minu meelest väärivad usaldust ja seetõttu võib ka nendega koostööd teha nii riigi kui ka kohalikul tasandil," leidis Nestor.

Samuti saates osalenud justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) avaldas aga lootust, et nii Nestor kui ka sotsiaaldemokraadid tervikuna muudavad oma seisukohta ning liituvad veel valimiste eel koos IRL-i, Reformierakonna ja EKRE-ga nelikliitu, mis välistab koostöö Keskerakonnaga.

"Kui mitte, siis kindlasti juhtub, et sotsiaaldemokraatidele antud hääled muutuvad kaitsevalliks või vundamendi kivideks Keskerakonna võimu jätkumisele Tallinnas," sõnas Reinsalu.

Reinsalu käis nädalavahetusel välja ettepaneku võtta Tallinnas võim ühinenud opositsiooniga, millesse kuuluksid IRL, EKRE, Reformierakond ja SDE.