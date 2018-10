Nestor saatis Ratasele pahase kirja: miks valitsus eelnõude osas arvamust ei avalda?

"Pöördun Teie poole sooviga juhtida tähelepanu probleemile, mis seondub Vabariigi valitsuse poolt riigikogu seaduseelnõudele arvamuse esitamisega," kirjutas Nestor peaminister Jüri Ratasele. Ta viitas, et riigikogu kodu -ja töökorra seaduse kohaselt esitab valitsus oma arvamuse riigikogu liikme, fraktsiooni või komisjoni algatatud seaduseelnõu suhtes juhtivkomisjonile kirjalikult viie töönädala jooksul eelnõu saamisest arvates. Sama paragrahvi kolmanda lõike kohaselt võib Vabariigi valitsus arvamuse esitamisest loobuda.

Nestor märkis, et valitsuse seisukoht on oluline eelkõige seetõttu, et valitsus saaks hinnata eelnõuga plaanitavate muudatuste rakendatavust ja nendega kaasneda võivaid mõjusid ning muudatuste sobivust valitsuse enda kavandatavate tegevustega, kuivõrd põhiseadusest tulenevalt viib Vabariigi valitsus ellu riigi sise- ja välispoliitikat ning korraldab seaduste täitmist.

"Paraku on viimasel ajal esinenud juhtumeid, kus valitsus ei ole eelnõu suhtes oma arvamust andnud ega ka arvamuse andmisest loobunud. Veelgi enam, riigikogule on selle asemel edastatud ministeeriumide vasturääkivad seisukohad. Nii näiteks edastati k.a augustis riigikogule ühistranspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu 664 SE puhul majandus- ja taristuministri, rahandusministri, riigihalduse ministri ja justiitsministri seisukohad, kellest kaks toetasid eelnõu ja kaks mitte, ning keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 666 SE puhul haridusja teadusministri ning justiitsministri seisukohad, kellest samuti üks toetas eelnõu ja teine mitte."

Nestor sõnas lõpetuseks: "riigikogu juhatus on üksmeelselt arvamusel, et loobumine seisukoha andmisest Vabariigi valitsuse poolt peab olema põhjendatud ja mitte liiga kergekäeline valik."