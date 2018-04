Nestor muretseb ümbrikupalga pärast: kohtusin 71-aastaselt pensionile läinud kingsepaga, kellel oli tööstaaži 15 aastat

"Vaidluste käigus küsisin, kas maksuamet on nii tugevatel jalgadel, et suudab ümbrikupalka vältida," rääkis Nestor. Just ümbrikupalga mure tõttu kehtestati aastani 2037 üleminekurežiim, kui esimese samba puhul arvestatakse nii töötasu kui staaži.

Jegorov väitis samuti, et pensioni II sammast lammutatakse. Nestor nii pessimistlik polnud, vaid ütles, et lammutavad vaid mõned, kes pole pensionisüsteemi ja säästmise temaatikat endale selgeks teinud. "Olen kindel, et II sammast ei lammutata," kinnitas Nestor.

Küll aga kritiseeris ta rahandusministeeriumi maksundusametnikke selle eest, et nad on kogu aeg kaikaid kodaratesse loopinud II samba edasisele arendamisele, eriti tööandjapensioni ahvatlevamaks muutmisele.