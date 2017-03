Nestor: ma ei pea usutavaks, et rahanduskomisjon toetab Stalnuhhini ideed Moskvasse sõita

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) ei usu, et rahanduskomisjoni liikmed toetaksid komisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini (KE) plaani minna Moskvasse visiidile loomaks suhteid riigiduuma kolleegidega.

Riigikogu esimees kinnitas, et nõustub täielikult välisminister Sven Mikseri (SDE) seisukohaga, kes kinnitas üleeile, et Eesti välispoliitiline kurss on muutumatu, ja peab mõeldamatuks riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini plaani minna Moskvasse visiidile loomaks suhteid riigiduuma kolleegidega.

„Ei pea usutavaks, et rahanduskomisjon sellise otsuse langetaks. Veel vähem pean usutavaks, et väliskomisjon seda toetaks,” ütles Põhjamaade ja teiste Balti riikide spiikritega (NB8) Gruusias viibinud Nestor Delfile.

Esmaspäeval tegi Mihhail Stalnuhhin transiidi- ja logistikasektori olukorra parandamiseks ettepaneku luua kahepoolsed suhted Vene riigiduuma eelarvekomisjoniga, tehes visiite, et arutada majandusküsimusi.

„Ma arvan, et mitte veel sellel kevadel, aga tõenäoliselt hilissügisel toimub muudatus Euroopa Liidu suhetes Venemaaga. Siis on edu neil, kes on esimestena kohal,” ütles Stalnuhhin.

„Kui te ei näe ette, et olukord võib muutuda, siis pole te mitte keegi. Istuge ja vaadake, kuidas teised söövad teie leiba,” lisas Stalnuhhin, kelle sõnul on Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid ebaõnnestunud.