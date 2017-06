Nestor: koos oleme tugevad, koos oleme vabad

Riigikogu esimees Eiki Nestor asetas täna Rakveres Vabadussõja võidusamba jalamile pärja ning pidas kõne. Nestor meenutas oma sõnavõtus sõdurite vaprust ja tänas neid, kes 1919. aastal Võnnu lahingus Eesti vabaduse eest võitlesid.

„Nii koduste kui tuleviku nimel tuli minna – vaba Eesti, meie oma riigi ja iseolemise nimel,“ ütles Nestor.

Nestor pöördus oma kõnes vabaduse eest võidelnute poole. „Läksid võitlusse vabaduse eest, võitlusse millest olid aastasadu unistanud meie vanemad ja vanavanemad,“ ütles Riigikogu esimees. „Tänu sinule saab Eesti Vabariik järgmisel aastal 100 aastaseks.“

Nestor rõhutas, et ka Eesti praegune vabadus vajab tänases maailmas kaitsmist ja hoidmist, millele saavad kaasa aidata koostöö ning relvavendlus, sest maailma kurjus ei ole kuhugi kadunud.

„Tugevaks saime tänu sellele, et meil on sõbrad, kes maailma asjadest sama moodi aru saavad ja inimeste vabadust au sees hoiavad. Meil on liitlased ja me ise oleme liitlased teistele rahvastele.“

Ta lõpetas sõnavõtu üleskutsega olla uhke oma riigi üle ning kaasmaalaste vastu sõbralik ja naerusuine.

Riigikogu esimees osaleb ka jumalateenistusel Rakvere Pauluse kirikus ning Kaitseliidu võidupüha paraadil, mis tänavu toimub Rakveres. Eile osales Nestor Carolin Illenzeeri heategevuslikul kontserdil „Laulud sõdurile“ Rakvere Spordihallis.

Võidupühaga tähistatakse Eesti võitu Landeswehri üle Võnnu lahingus, millest möödub täna 98 aastat.