Nestor kommentaariks Helme avalikule kirjale: olla eestlane ei välista eurooplaseks ja maailmakodanikuks olemist

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) kuuluv riigikogu esimees Eiki Nestor ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme teisipäeval president Kersti Kaljulaidile saadetud ründavast toonis avalikku kirja kommenteerides, et olla eestlane ei välista samal ajal eurooplaseks ja maailmakodanikuks olemist.

„See kiri ei erine palju varasematest. Tegemist on sellise teadliku vastandumisega, mis on suunatud inimestele, kes võib-olla ei tunne ennast rahvusvahelises poliitikas kõige tugevamalt,” ütles Nestor Delfile. „Neile jäetakse selliste kirjadega petlik ettekujutus, nagu mingitpidi ei oleks võimalik korraga olla uhke eestlane, uhke eurooplane ja uhke maailmakodanik. Mina jälle väidan vastupidist ja ütlen, et on küll võimalik olla nii uhke eestlane, uhke eurooplane kui ka uhke maailmakodanik ja käia uhkelt murumüts peas, aga mitte niimoodi, et on meil tõmmatud silmini pähe, nii et me ei näe, mis maailmas toimub,” lisas riigikogu esimees.

„Kokkuvõtvalt võiksid inimesed õppida meie ajaloost. Sellel ajal, kui maailma riigid ei suutnud koostööd teha ja samu väärtusi kandvad ühiskonnad vastu seista diktatuurirežiimidele, siis kadus ka Eesti iseseisvus koos Läti ja Leeduga,” tõdes Nestor. „Tänaseks on õnneks maailm sellest õppinud, ma loodan, et ka meie. See, et me oleme rahvusvaheliste koosluste liikmed, suurendab meie võimalusi olla ka eestlane, aga mitte nii, nagu EKRE püüab tõestada,” lisas ta.

Helme süüdistas teisipäeval presidendile saadetud avalikus kirjas teda muu hulgas traditsioonide lammutamises, vaenus Eesti kui rahvusriigi vastu ja võimude lahususe põhimõtte rikkumises.