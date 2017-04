Nestor kohtumisel spiiker Ryaniga: hindame kõrgelt Ühendriikide panust Euroopa julgeolekusse

Riigikogu esimees Eiki Nestor tänas kohtumisel Esindajatekoja spiikri Paul Ryaniga Ameerika Ühendriike panuse eest Euroopa ja Balti regiooni julgeolekusse, samuti räägiti kohtumisel julgeoleku- ja majandusalasest koostööst ning Eesti e-lahendustest.

„Eesti hindab kõrgelt Ühendriikide panust nii Baltikumi ja Eesti julgeolekusse kui ka laiemalt kogu Euroopa julgeolekusse,“ lausus Nestor. „Me oleme liitlased ja sõbrad, kes jagavad ühiseid väärtusi. Julgeoleku- ja majandusalane koostöö Ühendriikidega on väga oluline Eestile ja Euroopa Liidule.“

Eestis visiidil olevat Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja delegatsiooni juhtinud Ryan märkis, et visiidil on kaks peamist eesmärki – ühelt poolt kinnitada Ühendriikide pühendumust NATO-le ja teisalt tänada Eestit selle eest, et Eesti riik eraldab kaitsekulutusteks kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

Kohtumisel Esindajatekoja delegatsiooniga osalesid ka Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-USA parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.