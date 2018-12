Nestor: Kangro ja Haukanõmm ei suutnud omavahel kokku leppida, kes mis komisjonist lahkub

Nestor selgitas, et otsuse taga on seadus, mis nõuab, et riigikogu komisjonides oleksid erakonnad esindatud proportsionaalselt. See tähendab, et kui fraktsioonil on 10 kohta riigikogus, siis on tal õigus saada üks saadik igasse riigikogu alalisse komisjoni.

Vastu riigikogu valimisi on aga riigikokku juurde tekkinud omajagu palju fraktsioonituid saadikuid. Riigikogu juhatuse jaoks on see mure siis, kui mitu fraktsioonitut on samas komisjonis. Siis soovitab riigikogu juhatus fraktsioonitutel kokku leppida, kes jääb ja kes lahkub, et proportsionaalsuse põhimõte säiliks. Näiteks oli keskkonnakomisjonis kaks fraktsioonitut, Peeter Ernits ja Urve Palo, kes leppisid omavahel kokku, kumb lahkub.

Ühe kokkuleppe osapooleks oli Kangro ise. Peale tema lahkumist Isamaa fraktsioonist oli Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) kaks fraktsioonitut, tema ja Marko Mihkelson. Nad leppisid kokku, et lahkub Mihkelson. Kui kuu aega peale Kangrot lahkus Vabaerakonna fraktsioonist Monika Haukanõmm, tekkis ELAK-is uuesti sama olukord, et seal oli kaks fraktsioonitut. Lisaks olid Kangro ja Haukanõmm mõlemad sotsiaalkomisjoni liikmed.

Nestori sõnul oleks lahendanud olukorra Kangro ja Haukanõmme kokkulepe, kes kust lahkub. Haukanõmm oli valmis lahkuma ELAK-ist, aga Kangro ei tahtnud kusagilt ära minna. Samal ajal oli Vabaerakonnal õigus ELAK-is ühele kohale, mida neil polnud ja nad olid seetõttu Nestori sõnul õigustatult pahased.