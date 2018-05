Nestor julgustas Saint Lucia peaministrit e-valitsemist arendama

Riigikogu esimees Eiki Nestor andis tänasel kohtumisel Saint Lucia peaministrile Allen Michael Chastanetile ülevaate Eesti e-valitsemise põhimõtetest ja julgustas neid arendama ka väikeses saareriigis.

„e-Eesti on üles ehitatud inimeste usaldusele,“ ütles Nestor Eesti e-riigi teenuseid tutvustades. „Eesti inimesed usaldavad internetti ja nad on e-teenuste mugavustega harjunud.“

Nestor tutvustas riigikogu tööd. Ta rääkis, et parlamendi igapäevatöö on elektrooniline ja tõi näiteks, et nii riigikogu esimees kui ka president allkirjastavad vastuvõetud seadused elektrooniliselt. Samuti on üle kümne aasta inimestel olnud võimalik valida parlamenti elektrooniliselt.

Saint Lucia peaminister tundis huvi Eesti IT-lahenduste, e-valimiste ja e-residentsuse vastu, märkides, et Eesti on väikesele saareriigile suureks eeskujuks.

Kohtumisel kõneldi veel globaalsest kliimasoojenemisest ja selle mõjust Saint Lucia majandusele ja inimestele.

Saint Lucia on vulkaanilise tekkega 617 ruutkilomeetri suurune saareriik Kariibi meres Lääne-India saarestikus, kus elab ligi 170 000 inimest. Riik iseseisvus Suurbritanniast 1979. aastal. Riigipea on jätkuvalt kuninganna Elizabeth II, keda kohapeal esindab kindralkuberner.