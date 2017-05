Nestor eelseisvast ööistungist: nii pikad päevakorrad ongi tavalised

Kolmapäeval on riigikogus oodata ööistungit, mille käigus tahetakse kaelast ära saada rida küsimusi suhkrumaksust Rail Balticu ja presidendi puhkuseni välja. Andrus Ammas (Vabaerakond) näeb selles ahnust ja küündimatust, riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) leiab, et opositsionääril oleks lihtsam tööd teha, kui ta ennast päevakorra kujunemise seaduspäradega kurssi viiks.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Ammas avaldas nädalavahetusel pahameelt selle üle, et kolmapäeval on riigikogu täiskogu istungi päevakorras koguni 24 päevakorrapunkti, mis tähendab istungi venimist öötundidesse. "Asi on selles, et valitsuskoalitsioonil on hakanud väga kiire oma ahnete ideede seadusteks vormistamisega. Näiteks maksueelnõud, mille arvelt juba tuleva aasta 1. jaanuarist raha kokku kraapima hakatakse, peavad olema vastu võetud enne 1. juulit 2017. Kiire on ka mitme muu eelnõuga, pealegi – kes teab, kui kauaks seda valitsust jätkub," arvas Ammas ja hindas sellise töökorralduse küündimatuks.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ei eitanud, et kolmapäev tuleb pikk ja sõnas selgituseks, et selline päevakorrapunktide kuhjumine kujunes, kuna sel nädalal on kaks riigikogu komisjoni pakkunud arutamiseks välja riiklikult tähtsad küsimused. "Reeglina on meil ainult üks tähtis riiklik küsimus nädalas, aga sellel nädalal juhtus nii, et mõlemad ettepaneku teinud komisjonid jäid oma soovile kindlaks. Öelda, et ei oleks tegu tähtsate küsimustega – Euroopa eesistumine ja kutsehariduse küsimus – ka tõesti ei saa. Nii teisipäevane kui ka neljapäevane täiskogu istung on seega nendega hõivatud,“ selgitas Nestor põhjust, miks kuhjus selline hulk seaduseelnõusid kolmapäevasele päevale.

"Teiseks tahan öelda seda, et riigikogu seitsmenda koosseisu ajal aastatel 1992-93-94, kui samuti arutati kolmapäeviti valitsuse eelnõusid, olid nii pikad päevakorrad kaunis tavalised. Siin ei ole mingit eripära ja ma ei näe siin selles mõttes suurt vahet. Tuleb ka tööd teha. Isegi kui opositsioonis oled," märkis Nestor. "Andres Ammasel soovitan rohkem aru saada, kuidas riigikogu päevakord sünnib, siis on tal ka lihtsam opositsioonis oma juttu rääkida."

Kolmapäeval kell 14 algaval istungil on riigikogul plaanis menetleda 24 seaduseelnõu, sealhulgas Rail Baltic, magusamaks ja presidendi puhkuse küsimused.

1. Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE III)

2. Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (451 OE I)

3. Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas" eelnõu (403 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

4. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE II)

5. Tolliseaduse eelnõu (374 SE II)

6. Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE II)

7. Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE II)

8. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE I)

9. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE I)

10 Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE I)

11. Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE I)

12. Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE I)

13. Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE I)

14. Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE I)

15. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE I

16. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE I) Vaata täpsemalt

17. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE I)

18. Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE I)

19. Looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE I)

20. Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE I)

21. Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE I)

22. Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE I)

23. Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE I)

24. Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE I)