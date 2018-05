Nestor: Andres Anvelt sai kodakondsuse täiesti tavalisel teel, nagu tuhanded teised

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) kaitses sotsiaalmeedias erakonnakaaslasest siseminister Andres Anvelti, kelle puhul on tekkinud avalik diskussioon selle üle, kas ta on sünnipärane kodanik või mitte.

"Teate mis. Ma olen loomu poolest alati nõrgemas seisus oleva poolt. midagi pole parata. Ja veel eriti siis, kui ajakirjandus võtab ette avaliku hukkamise läbi kuvandi. Seejuures toimub see moel, kus nagu räägitakse justkui kõigest, aga midagi jäetakse lahti seletamata. Ja see ei ole aus!" kirjutas Nestor sotsiaalmeedias.

"Seetõttu küsin - miks ei ole siseministri kodakondsuse teemal heietajad ja juhtkirjatajad vaevunud lugejale seletama, mida tähendab kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras? Kas te tõesti usute, et kõik lugejad teavad seda?"

"Andres Anvelt sai kodakondsuse nii, nagu kõik need, kellel pole seda varem olnud. Täiesti tavalisel teel, nagu tuhanded teised. Vaat see lause on teie juhtkirjades puudu. Palun see lisada. Termineid mitte valdav lugeja on täna veendunud, et tal ei tohigi seda olla," kirjutas Nestor.