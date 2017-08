Nelli Kalikova: asendusravi on narkokahjude vähendamise üks tähtsamaid etappe

Asendusravi koordinaator ja konsultant Nelli Kalikova kirjutab Õhtulehes, kuidas vähendada narkokahjusid ja kuidas aidata sõltlasi.

"Kahjude vähendamine tähendab seda, et igale sõltlasele on igal tema allakäigu astmel võimalik leida abinõud, mis saavad teda aidata just nüüd ja praegu. Kui tegu on süstiva narkomaaniga, siis esimene abistav samm on temaga kokku saada, usaldus pälvida ja seletada, kuidas ta peaks käituma, et mitte nakatada ennast ja teisi, kuidas vältida üledoosi ja päästa ennast või oma kaaslast," kirjutab Kalikova.

"Mõne aja möödudes, kui hakkavad kuhjuma probleemid kodus, koolis, politseis, tekivad võlad ja halveneb tervis, siis hea nõustaja abil tärkab sõltlasel soov asendusravile tulla. Asendusravi kui kahjude vähendamise lahutamatu osa pakub igale sõltlasele sellist abi, mis just temale on sobilik," kirjutab asendusravi ekspert.

"See, kes ei ole veel pikaldaselt sõltlane olnud ja kes ei ole narkootikumi annust väga suureks kasvatanud, võib piirduda võõrutusraviga, mis kestab paar-kolm kuud," teab ta öelda.

