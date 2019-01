Nelja kaubanduskeskuse parklas mõlgiti mullu plekki kokku ligi saja tuhande euro eest, juhtival kohal on Ülemiste

„Kuigi Ülemiste Keskus on veel hoidmas parkimisõnnetuste esikohta, siis eelmisel suvel keskuse parkimiskohtade laiemaks joonimine on juba vilja kandnud ning õnnetuste arv on seal vähenenud veerandi võrra võrreldes 2017. aastaga,“ ütles liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets.

Reimets rõhutas, et parkimiskoha nõuded on vaja õigusaktiga kohustuslikuks muuta. „Parkimiskohtade ümberjoonimisel on positiivne mõju liiklusohutusele, kuid hea tahte ajel on parklaid korrastanud vaid üksikud keskused. Seda on näiteks tõestanud Rocca al Mare Kaubanduskeskuse parkla ümberkorraldus, kus parkimisõnnetuste arv vähenes mullu 40 protsenti võrreldes 2017. aastaga,“ märkis Reimets.

Kõige ohtlikum ristmik on teist aastat järjest Riia ring Tartus 139 liikluskindlustuse juhtumiga, mille kogukahju oli mullu 190 000 eurot. Järgnes Tammsaare tee – Järvevana tee – Pärnu mnt ristmik, kus oli 117 juhtumit kogukahjuga 210 000 eurot. Jätkuvalt kasvab õnnetuste arv Akadeemia tee ringil, kus mullu oli 114 juhtumit.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.