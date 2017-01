Neli parlamendierakonda sai aasta lõpus kaheksalt ärimehelt suurannetuse

Delfi ja Eesti Päevalehe andmetel maksid kaheksa suurärimeest 2016. aasta lõpus neljale parlamendierakonnale kokku ligi 900 000 eurot, sest uus koalitsioon tõstis jõuliselt lastetoetusi.

Kaheksa ettevõtjat maksid igaüks SDEle, Reformierakonnale, Keskerakonnale ja IRLile 28 000 eurot.

"Põhjuseks oli see, et need erakonnad tõstsid jõuliselt lastetoetusi. Nii üldiseid kui ka suurperede omasid," kinnitas anonüümne allikas esmaspäeva õhtul.

Teiste seas toetasid erakond Karli Lambot, Jaan Tallinn, Heldur Meerits ja Margus Linnamäe.