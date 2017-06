Neli küsimust: kui suur mõju on Tsahkna ja Mihkelsoni otsusel IRL-ist lahkuda?

Mis saab valitsusest? Mis saab eesistumisest? Kas neil on järgijaid? Mida teevad Tsahkna ja Mihkelson pikemas plaanis edasi?

Kui hapraks muutub valitsuse olukord?

Võib eeldada, et Tsahkna ja Mihkelson toetavad IRL-st lahkudes ja riigikogus akna alla kolides nüüd vaid neid algatusi, mis neile meeldivad või millele neilt toetus välja kaubeldakse. Seega ei saa valitsuskoalitsioon nende häältega enam arvestada. Koos Tsahkna ja Mihkelsoniga oli koalitsioonil 56 kohta, nüüd võib arvestada 54 häälega. Aga kui saab teoks see, et Edgar Savisaare nimekirjaga liitub kohalikel valimistel ports riigikogulasi Keskerakonnast, siis võib miinus olla juba kuni 4-6. Mis jääb järgi, oskab igaüks juba ise arvutada. Seega, sisuliselt tähendavad need kaks sündmust – Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine ning Savisaare nimekirja loomine – et koalitsioonil ei pruugi riigikogus olla kas mõne või isegi kõigi eelnõude puhul enamust ning hääli tuleb hakata mujalt juurde otsima. Näiteks Vabaerakonnast. Muidugi võib ka Mihkelson hakata kauplema – valitsusliit saab tema jätkuva toetuse, kui ta saab jätkata riigikogu väliskomisjoni esimehena.

Millise signaali annab see eesistumisele?

Kuni valitsus püsib, ei juhtu veel midagi, kuigi kolme IRL-i ministri vahetus vahetult enne eesistumist oli juba nagunii problemaatiline (probleeme pole Tsahkna asemel kaitseministriks saanud Jüri Luigega, kes on oma valdkonna professionaal). Selge on, et peaminister Jüri Ratas peab veelgi suurema osa oma ajast ja tähelepanust pühendama Euroopa Liidu eesistumise asemel siseasjadele ning hakkama tegelema lisaks oma partei niigi suurtele siseprobleemidele ka koalitsiooni püsimiseks vajalike häälte kindlustamisega, et mitte öelda kokku kauplemisega. Keeruliseks läheb kui Ratase läbirääkimised nurjuvad ning Eesti hakkabki eesistumise ajal valitsust vahetama.

Loe veel

Mis puudutab Mihkelsoni ja Tsahknat eesistumise kontekstis, siis on nad ise pidanud sellel ajal poliitilise stabiilsuse säilitamist.

Kas IRL-st lahkujaid on veel?

Millise signaali saadab Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine teistele IRL-i liikmetele ja valijatele, eelkõige neile, kes on olnud Tsahkna ja Mihkelsoni liini pooldajad? Ehk siis – kas lahkumisi tuleb veel? Ilmselt jah. Sellest järgmine küsimus on, kas erakonna niigi madal reiting langeb veelgi. Vastus on ilmselt jah. Paljuski oleneb see sellest, kui suurt kandepinda omasid need kaks meest tegelikult IRL-s ja IRL-i toetajate hulgas ning kas nad on keelitanud teisi endaga kaasa tulema, sealhulgas IRL-i fraktsioonist.

Mis saab Tsahknast ja Mihkelsonist edasi?

Tsahkna häältesaak viimastel riigikogu valimistel oli 2267 (Tartu linn), Mihkelsonil 2842 (Harju-ja Raplamaa). Need on korralikud numbrid ja kõik parteid oleksid rõõmsad, kui nii palju hääli juurde saaksid. On üsna tõenäoline, et Mihkelson liitub ühel hetkel Reformierakonnaga. Küsimus on, mida teeb Tsahkna. IRL-i esimehena Keskerakonnaga valitsusläbirääkimisi pidades ning Reformierakonda varumeestepingile nügides ei suutnud ta oma üleolevust Reformierakonna suhtes varjata, öeldes mitmel puhul televisiooni otse-eetris: saage üle, katsuge nüüd harjuda. Kunagi ei saa täiesti välistada ka uue partei loomist.