Neeme Lall: Edgar Savisaar pole mingi jõuluvana! Tema usalduse saab kaotada vaid üks kord elus

Neeme Lall käis eile Savisaare liidu koosolekul. Foto: Rauno Volmar

"Edgar on erakordselt heas tuules! Eile oli näha, et pärast paari aasta pikkust saagat on ta endiselt väga heas vaimses vormingus ja see ongi peamine. Kõik muu on marginaalne," tõi hipikunstnik Neeme Lall välja eredamad seigad eile toimunud Savisaare liidu koosolekult.