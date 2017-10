Neeme Lall ähvardavast arestist: kunstnikule on selline meeleline kogemus vägagi tervitatav

Täna arutati Harju maakohtus politsei taotlust määrata kunstnik Neeme Lallile trahvidest hoidumise tõttu asenduskaristusena arest või üldkasuliku tööga. Lall aga taotles tänasel istungil endale kaitsja, mistõttu jätkub kohtuasi 31. oktoobril.

Mõni aasta tagasi sai Lall trahvi rolleriga kiivrita sõidu ja autoga kinnitamata turvavööga sõidu eest. Kahe rikkumise eest peaks Lall maksma trahvi kokku 140 eurot. Mees aga pole aastatega suutnud trahvi ära maksta, mistõttu taotleb politsei Lallile asenduskaristust.

Tegusa Tallinna nimekirjas esmakordselt valimistel kandideeriv Lall ütles Delfile, et tänasel istungil võttis ta aega keskendumiseks ning otsustas siis taotleda advokaati, ehkki kohtunik oli juba täna pakkunud asenduskaristuse määramist.

Eelistab aresti

Eile aga teatas Edgar Savisaare pikaaegse sõbra ja toetajana tuntud Lall sotsiaalmeedias, et üldkasuliku töö asemel võtaks ta kindlasti aresti.

Oma plaane kinnitas ta ka Delfile. "Kunstnikuna on selline meeleline kogemus väga tervitatav," ütles ta. "Kui on minek, siis on võimalik Facebooki blogile materjale. Elus peab pulli saama."

Turvavööd ei kavatse Lall kanda trahvidest hoolimata. "Ma ei pane kunagi rihma. See on mul lihtsalt üle õla alati visatud, see on minu maailmatunnetus," selgitas kunstnik.

140 euro eest ootaks Lalli asenduskaristusena 3,5 päeva aresti.