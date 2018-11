Neeme Järvi Randjärve skandaali taustal: Eesti Kontsert segab ERSO tegevust, tahame Estonia kontserdisaali omale

Järvi seletas, et kogu Estonia maja kuulub Estonia teatrile. Kontserdimaja poolel tegutseb Eesti Kontsert ja ERSO peab omakorda kuidagi Eesti Kontserdi armust majas tegutsema. Saalis saab proovi teha kella 10-14 päevasel ajal, peale seda tuleb saal vabastada teiste jaoks, olgu see siis Hortus Musicus või Eesti Rahvusmeeskoor.

ERSO-l pole isegi võimalik kusagil oma pille kuskil välja võtta ja rahulikult ümber riietuda, kritiseeris Järvi. „Eesti Kontsert on vales majas,” leidis Järvi. „Pool maja oleks vaja ERSO-le anda, pool oleks Estonial, see oleks normaalne,” ütles Järvi.

„Meil ei ole oma kodu. Me oleme lipulaev, me oleme maailmas tuntud kollektiiv, aga Eestis pole meil kusagil olla,” kurtis Järvi. ERSO teeb oma tööd ja tegemised ise ära, Eesti Kontserdist neil mingit kasu ei ole ja Eesti Kontserdiga nad asju ajada ei taha.

Ta kahtles, kas Eesti Kontsert on sellisel kujul üldse vajalik. Tegemist on tema sõnul nõukogudeaegse organisatsiooni jätkuga, mida mujal Euroopa Liidus pole. Kui Eesti Kontsert on siiski vajalik, siis peaks ta leidma omale uued ruumid. „Eesti Kontsert ei tohiks olla Estonias. See kogu ERSO kollektiivi soov,” ütles Järvi.

Tallinnasse oleks tema sõnul ühte korralikku kontserdisaali juurde vaja. Kui linnahall renoveerida nii, et saalis oleks korralik akustika, siis saaks korraliku saali, kus teha suuri kontserte. Estonia saali ei mahu kõik soovijad enam ära. Teised saalid ei sobi. Kümnekonna aasta eest ehitatud Alexela saali akustika ei kõlba kuhugi, Muusika- ja Teatriakadeemia ehitusel olev saal on aga liiga väike ERSO jaoks.