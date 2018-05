Neeme Järvi president Kaljulaidist: mul on tunne, et temas ei valitse kultuurivaim

Laupäevases LP-s ilmus intervjuu dirigent Neeme Järviga, kes valutas muuhulgas südant meie presidendi kultuurivaimu pärast. Lisaks ütles ta, et liiga palju valitseb Eestit Tartu vaim. Rohkem peaks olulisi rajatisi tegema Tallinnasse.

Miks me ei ole teid kunagi kohanud presidendi vastuvõtul?

Me ei ole sel päeval siin olnud. Ma küll ei tunne meie noort presidenti, aga mul on tunne, et temas ei valitse kultuurivaim. Tema ala ei ole kultuur. Kardan, et me ei mõistaks üksteist ja kohtaksin vaid vastuseisu stiilis „kultuur maksab palju ja ei too midagi sisse". Tõesti halb. Mulle ei meeldi, et Eesti Rahva Muuseum ehitati kuhugi Tartu taha jäätmaale, kuhu väike osa rahvast suudab minna. See on kaugel, ebamugava koha peal, mina oma vanuses ei lähe sinna kunagi. Aga paljud läksid aastapäeval, et presidendi kätt suruda. Tallinnas võiks olla samasugune muuseum, kus näha Eesti ajalugu ja kunstisaavutusi. Turistid ja kruiisilaevad tulevad ju siia. Miks ehitatakse kogu aeg Tartusse, samal ajal kui Tallinnas ei ole ühtki esinduslikku kohta? Ma saan aru, et on Postimees ja ajalugu, Andrus Ansip ja Laine Randjärv, aga ma ei pea õigeks, et Tartu vaim valitseb Eestit! Tartu rahvas valitseb Eesti riiki rohkem kui Tallinna rahvas.

