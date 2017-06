NATO-vastase kommentaari tõttu ministrikohast ilma jäänud Mihhail Korb valiti Keskerakonna peasekretäriks

Täna kogunenud Keskerakonna juhatus otsustas esimees Jüri Ratase ettepanekul kinnitada uueks peasekretäriks juhatuse liikme ja endise ministri Mihhail Korbi. Senine peasekretär Jaak Aab on tänasest riigihalduse minister.

Täna valitus uus peasekretär Korb oli veel maikuus riigihalduse minister. Ajaleht Lääne Elu refereeris tema väljaütlemisi kohtumisel veteranidega, kus ta ütles, et ei poolda Eesti NATO-liikmelisust ning eeskuju võiks võtta hoopis neutraalset joont ajavast Soomest, vahendas Delfi.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmesuse poolt,” ütles keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb teisipäeval Haapsalus veteranidele ja öeldu sai kirja väljaandesse Lääne Elu. Nende sõnadega vormistas Korb sisuliselt oma lahkumisavalduse, mis sai eile õhtuks ka kinnituse.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Mihhail Korb on töötanud 15 aastat erakonna heaks, juhtides erinevaid piirkondlikke organisatsioone, kuulunud erakonna juhatusse ning omandanud peasekretäri ametiks vajalikud kogemused.

"Mihhail Korb on ennast nii ministrina kui ka erakonnas tõestanud väga võimeka organisaatorina ning erakonna liikmed hindavad Korbi tööd väga kõrgelt. Kohalikele valimistele vastu minnes on tihe suhtlus ja koostöö liikmetega kogu Eestis väga vajalikud. Mihhaili kogemused, töökus ja erakonna ning selle liikmete tundmine olid tema peasekretäriks nimetamisel määravad," rääkis Ratas.

Uueks peasekretäriks kinnitatud Mihhail Korb sõnas, et Keskerakond on ainuke erakond, mis seisab nii eesti- kui ka venekeelsete valijate eest. „Minu eesmärk peasekretärina on, et Eesti vanim ja väärikaim erakond tõstaks ühiskonnas oma laiapõhjalist toetust veelgi. Seisame sidusama ühiskonna, tugeva keskklassi ning inimväärse elu eest igas Eestimaa nurgas,“ ütles Korb. „Seejuures on täna tugevalt meie fookuses kohalike omavalitsuste valimiste võitmine.“

Korb lisas, et erakonna kõrge toetus ning ligi kahekordne tõus usalduses peaministrile näitavad, et maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni, pensionireform, tervishoiureform ja sotsiaalsem poliitika on inimestele sümpaatsed. „Mul on väga hea meel selle üle, et Jüri Ratase valitsus on pööranud enam tähelepanu regionaalarengule. Käimas on mitmed regionaalarenguks vajalikud programmid, nagu töökohtade pealinnast väljaviimine ja kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine, kaasa arvatud Kirde-Eestis, mille osas on kinnitamisel Ida-Virumaa arengule oluliselt kaasa aitav riiklik programm. Samuti rajatakse Sisekaitseakadeemia Narva kolledž koos ujulaga, mida saavad kasutada ka kohalikud elanikud,“ tõi Korb välja.

Jüri Ratas tunnustas senist peasekretäri ja nüüdset riigihalduse ministrit Jaak Aabi, kes on tema sõnul erakonnas teinud lühikese aja jooksul ära väga suure töö. „Keskerakonna rahaasjad on selgelt paranenud ning keerulistel perioodidel üles kerkinud küsimused on saamas lahendusi. Olen kindel, et uus peasekretär Mihhail Korb jätkab senist suunda erakonna tugevdamisel.“