NATO peasekretär: NATO peab jääma Afganistani selleks, et see riik ei saaks taas terroristide pelgupaigaks

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et kohalike võitlejate väljaõpetamine Afganistanis on liitlaste kõige parem tööriist võitluses terrorismiga.

„NATO põhiline eesmärk Afganistanis olemise ajal on olnud see, et Afganistan ei saaks kunagi uuesti rahvusvaheliste terroristide jaoks turvaliseks varjupaigaks. Sellega oleme hakkama saanud,“ ütles Stoltenberg. Tema sõnul on seda küll veidi keeruline öelda, et see oleks saavutus, kuid arvestades Afganistani olukorda enne 2001. aastat, siis see on asjaolu, mis on muutunud.

„Seega selleks, et välistada Afganistani muutumist taaskord rahvusvaheliste terroristide pelgupaigaks, see on põhiline põhjus, miks me seal oleme ja põhiline põhjus, miks me peaksime jätkuvalt seal kohale jääma,“ nentis Stoltenberg. „Kui on midagi, mida me oleme teinud võib-olla valesti Afganistanis, siis võib olla oleksime pidanud varem hakanud afgaane välja õpetama, et nad saaksid paremini omaenda riiki stabiliseerida.“

Stoltenbergi hinnangul on kõige olulisem see, et kohalikud sõdurid töötavad selle nimel, et nende piirkond stabiliseeruks, mitte eestlased, norrakad või ameeriklased. „Kohalike sõdurite väljaõpe on üks paremaid hoobasid, mis meil on terrorismiga võitluses,“ nentis ta.

