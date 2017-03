NATO pataljoni lahingugrupp alustab liikumist Eestisse

Järgmise kuue nädala jooksul liiguvad Eestisse NATO rahvusvahelise pataljoni lahingugrupi sõdurid, relvastus ja varustus.

„Eesti on liitlaste vastu võtmiseks valmis,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Juba mais osaleb liitlaste pataljoni lahingugrupp 1. jalaväebrigaadi koosseisus kaitseväe suurõppusel Kevadtorm.“

Kaitseminister Margus Tsahkna külastas sel nädalal NATO pataljoni lahingugrupi juhtimiselementi kaitseväe peastaabis ja sai kontingendi ülem kolonel Giles Harriselt põhjaliku ülevaate liitlaste saabumisest.

Tsahkna sõnul tagab NATO pataljoni lahingugruppide paigutamisega oma piiririikidesse rahu ja stabiilsuse liitlasriikide territooriumil. „Rahvusvaheliste lahingugruppide paigutamine on osa alliansi laiematest jõupingustest selleks, et tugevdada NATO heidutus- ja kaitsehoiakut ning näitab jõuliselt alliansi tugevust ja otsustavust,“ ütles Tsahkna.

Pataljoni lahingugrupi isikkoosseis saabub Eestisse lennukitega Ämari lennubaasi kaudu, tehnika jõuab Eestisse kas mööda maad või meritsi Paldiski sadama kaudu.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada NATO pataljonide lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola.

Eestis paiknema hakkava NATO lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani.

Lahingugrupp koosneb ligikaudu 1200st liitlassõdurist. Ühendkuningriik on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 800 kaitseväelasega soomusüksus, mille relvastuses on jalaväe lahingumasinad Warrior ja tankid Challenger 2. Prantsusmaa on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc ja soomukid.

Eestit seovad brittide, taanlaste ja prantslastega pikaajalised kaitsealased sidemed ning relvavendlus ühisest osalemisest rahvusvahelisetel sõjalistel operatsioonidel

NATO operatsioonil kuulus Eesti jalaväe-üksus Ühendkuningriigi brigaadi koosseisu tulises Lõuna-Afganistanis Helmandi provintsis.

Eesti osales 2014. aastal koos Prantsusmaaga Kesk-Aafrika Vabariigis stabiliseerimisoperatsioonil, olles üks esimestest panustanud riikidest, koos osaleti ka Somaalia ranniku lähedal läbi viidud piraatlusvastasel operatsioonil ATALANTA. Täna osaleb Eesti kahel Prantsusmaa jaoks olulisel operatsioonil – Malis ja Liibanonis.

Eesti ja Taani instruktorid õpetavad koos välja Iraagi julgeolekujõude. Taani on aastaid toetanud Eesti jalaväebrigaadi arendamist ja väljaõpet. 1990ndatel-2000ndate algul osalesid Eesti kaitseväelased Bosnia-Hertsegoviinas ja Kosovos NATO operatsioonil Taani pataljoni koosseisus.