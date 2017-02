NATO mereväeüksuses hakkavad teenima ka ajateenijad

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi lipulaevaks määratud mereväe staabi- ja toetuslaeval EML Wambola teenivad liitlaste üksusesse kuulumise ajal ka viis ajateenijat.

"Miinitõrjegrupis ei ole ajateenijate osalus esmakordne, aga NATO üksuse tegevustes osa võtmine on nende jaoks omaette saavutus ja ka suurepärane võimalus praktilise väljaõppe saamiseks," ütles laeva komandör vanemleitnant Ermo Jeedas. "Loodan, et oleme kõigiks katsumusteks valmis ning tuleme kõik juulikuus veel kogenumana tagasi."

Laeva meeskonnas olevatel ajateenijatel on igaühel oma vastutusrikas ülesanne. "Tekimadrusena on minu ülesanneteks on merel roolivahis ning sillavaatlejaks olemine," ütles madrus Lauri Lember. "Olen mereakadeemiast ning avaldasin ise soovi maailmameredele minna. Meri on mul hinges ning ootan huviga liitlasriikidega NATO grupis olemist."

Ajateenistuse pikkus mereväes on 11 kuud. Esimestel kuudel läbivad kõik mereväe ajateenijad sõduri baaskursuse Vahipataljonis, mis paikneb Miinisadama linnakus. Pärast sõduri põhiteadmiste omandamist õpivad mereväe ajateenijad ära merel olemise põhitõed, millel on oluline osa madrusena mereväe sõjalaevadel teenimisel. Mereväelase kursuse lõppedes jätkavad ajateenijad teenistust mereväe laevadel.

Merevägi on NATO miinitõrjegruppides osalenud juba üle kümne aasta, panustades iga poolaasta vältel grupi koosseisu erineva sõjalaevaga. Ühena neljast NATO merelise väejuhatuse alluvuses olevast laevade grupist on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp valmidusüksus, mis pakub miinitõrjealast kompetentsi ning keda allianss võib viiepäevase etteteatamisajaga saata erinevatesse maailma paikadesse.