NATO liitlastega seotud kulutuste tarbeks eraldatakse reservist ligi miljon eurot

Rahandusminister Sven Sester rääkis valitsuse pressikonverentsil, et kaitseministeerium taotles reservist lisaraha, et katta liitlasvägedega seotud kulud. Arvestades, et liitlasi tuli Eestisse rohkem, kui oli algselt planeeritud, siis oli vaja eraldust, nii et NATO pataljoni lahingugrupiga seotud kulude katteks eraldatakse valitsuse otsusega 963 230 eurot.

Ratas toonitas, et NATO liitlaste Eestisse tulek on olnud aastate, kui mitte aastakümnete üks eesmärk, mis nüüd on täitunud. Eestisse on jõudnud 1200 liitlasväe sõdurit Suurbritanniast ja Prantsusmaalt, kes täna koos Eesti kaitseväelastega Tapal pidulikult üles rivistuvad.