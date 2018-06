NATO kaitsekomitee tutvub heidutusvõimekusega alliansi idatiival

NATO Parlamentaarse Assamblee kaitsekomitee peab oma väljasõiduistungi Eestis, et arutada täna ümarlauas julgeolekuolukorda Läänemere piirkonnas.

Homme tutvub komitee Ämari lennubaasis NATO heidutus- ja kaitsevõimega alliansi idatiival ja vaatleb rahvusvahelise suurõppuse Saber Strike Eestis toimuvat osa.

Ümarlaua Riigikogu konverentsisaalis avab NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht ja NATO PA transatlantilise koostöö alakomitee aseesimees Marko Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul on väljasõiduistungid NATO PA tegevuse tähtis osa, sest aitavad assamblee liikmetel saada väga hea ülevaate konkreetses riigis või regioonis toimuvast.

„Eesti jaoks on oluline, et liitlastele oleks loodud kõik võimalused siin paiknemiseks ja siia tulemiseks. Seda on oluline tutvustada ka parlamentide saadikutele meie liitlasriikidest,“ nentis Mihkelson. Ta lisas, et visiidi käigus arutatakse samuti Eesti iseseisva kaitsevõime üle, mis on eriti oluline võimaliku kriisi algfaasides.

Üldisest julgeolekuolukorrast Läänemere piirkonnast annavad kohaletulnutele ülevaate välisminister Sven Mikser ja Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

Transatlantilisi suhteid enne NATO Brüsseli tippkohtumist käsitlevad Kaitseministeeriumi asekantsler Kristjan Prikk ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) teadur, endine Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei.