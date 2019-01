Narvas põlenud korterist leiti mehe surnukeha

Põlevasse korterisse sisenenud päästjad leidsid toast põleva diivani ja sellelt hukkunud 52-aastase mehe.

Päästjad kustutasid põlengu ning tuulutasid ruume. Korteris oli kaks suitsuandurit, mõlemad ei rakendunud tööle.

Arvatavasti jäi mees koos suitsuga magama, tulekahju täpset tekkepõhjust selgitab välja menetlus.

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul on tegu traagilise sündmusega.

„Tuletame meelde, et tulekahju korral on töökorras suitsuandur esimene elupäästja ja selle olemasolu on kohustuslik. Paraku unustatakse suitsuandur pärast paigaldamist tihtipeale ära. Et suitsuanduritest ka kasu oleks, tuleb neid regulaarselt hooldada. Sageli põhjustab traagiliselt lõppeva tulekahju hooletu suitsetamine“, ütles Ida päästekeskuse juht.

2019. aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud neli inimest, nendes kaks Narva linnas. 26. jaanuaril tulekahjul hukkus Narvas 91-aastase meesterahva.