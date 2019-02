Narvaga konflikti sattunud Helen Sildna meeskond loobub lepingust kultuuripealinnaks pürgiva linnaga

"Nüüd, kui need vajalikud tegevused on pakkumuses detailselt mustvalgel nii eesti kui vene keeles lahti kirjutatud, ootasime linna poolt kinnitust, et vahendid nende teostamiseks leitakse. Need kulud ei pea käima läbi hankepartneri, vaid linn võib neid teenuseid ka teistelt pakkujatelt sisse osta," selgitas Siil.

"Oluline on aga kindlus, et need asjad saavad tehtud. Meie meeskond peab vastutustundetuks võtta vastu projekti, mis ei saa tulemust tuua. Kõik see oli detailselt kirjas meie hankepakkumuses,“ tuletas ta meelde.

Ettevõttele olid olulised lisategevused, mille eest raha juurde küsiti näiteks rahvusvaheliste ekspertide, kunstilise juhi ja kunstinõukogu kaasamine, koostöö teiste kandidaatlinnadega, kultuuritegijate rahvusvahelised koostööprojektid ja hindamiskomisjoni visiidi korraldamine Narva.

Kõik need lisanõudmised olid Siili sõnul välja toodud hanke lisas, mitte pakkumuse põhieelarves.

"Kuna Narva soovib lõpptaotluse teksti saada juba nelja kuu pärast, siis on usalduslik ja lähedane suhe tellija ja teostaja vahel selle vältimatu eeldus," jätkas ta.

„Meil on väga hea meel, et Narva inimesed sellesse projekti entusiasmiga suhtuvad ja liikumisega MyNarva2024 tugeva sammu kodanikuühiskonna arengu suunal on astunud. Narvakad kindlasti väärivad Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja soovime neile selle taotlemisel edu, aga just linnavõimu poliitiline tahe ja võimekus on kultuuripealinna rahvusvahelise hindamiskomisjoni valikukriteeriumides olulisemadki kui lennukad kunstilised ideed,“ rõhutas Siil.

Shiftworks ja Creativity Lab koostasid 2018. aastal vastavalt lepingule Narva linnaga eduka Euroopa kultuuripealinna eeltaotluse, tänu millele Narva pääses koos Tartuga teise vooru. Narva saavutas eeltaotluse aastal viimaste aastakümnete suurima positiivse tähelepanu voo nii Eestis kui rahvusvahelises meedias ning ka seninägematu külaliste hulga linnas.