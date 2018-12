Narva volikogu kärpis tugevalt kultuuripealinna taotluse koostamise eelarvet

Narva tuleva aasta eelarve on 89 miljonit eurot. Kultuuripealinnaks kandideerimise kuludeks küsis linnavalitsus aga 210 tuhat eurot, vahendas ERRi kultuuriportaal "Aktuaalset kaamerat".

Volikogu soostus andma vaid kolmandiku, kuna sooviks saada paremat ülevaadet, kuidas kultuuripealinnaks taotlemise raha kulutama hakatakse. Volinike arvates paanikaks põhjust pole ja Narva kandideerimisest ei loobu.

"Täna eraldatud rahast jätkub selleks, et kuulutada välja riigihange ja saada pakkumised taotluse koostamiseks. Praegu pole me veel aru saanud, kuidas on taotluse eelarve koostatud. Sooviksime põhjalikumaid selgitusi ja näha milliseid reaalseid samme hakatakse tegema," ütles Narva volikogu aseesimes Larissa Olenina.

Narva linnapea Tarmo Tammiste kommenteeris, et küsimus, kuivõrd see seab ohtu Narva kandideerimise kultuuripealinnaks, on umbes samasugune, et kas maja saab ehitada, kui selleks on vaid vundamendi raha. Ta lisas, et kindlasti on Narvale tegemist ka mainekahjuga. "Absoluutselt, ma ei kahtle üldse selles," lausus ta.