Narva soovitakse püstitada Konstantin Pätsi ausammas

Narva linnavolikogu kultuurikomisjoni asetäitja Vladimir Butuzov ütles venekeelsele Delfile, et tema ettepanekut püstitada Narva Eesti esimese president Konstantin Pätsi kuju toetas Narvas visiidil käinud peaminister Jüri Ratas. Butuzov lootis, et kuju õnnestub valitsuse toel püstitada juba enne riigikogu valimisi.



Butuzov leidis, et asjad tuleb korda ajada juba enne märtsis toimuvaid riigikogu valimisi. Ta isiklikult leidis, et ehitada tuleks purskkaev, mille kõrval istub Päts, Eesti põhiseadus käes.

"Ma arvan, et välja tuleks kuulutada ideekonkurss Narva gümnasistidele. Noored on väga loovad ja võivad välja tulla mingi eriti huvitava lahendusega," rääkis Butuzov.

Mälestusmärk võiks asuda näiteks Narva linnuse ees olevas pargis või Fama kaubanduskeskuse ees oleval platsil. Seda, et püstitada mälestusmärk Peetri platsile, kus oli varem Lenini kuju, Butuzov ei toetanud.

Narva linnapea Tarmo Tammiste pidas oluliseks, et mälestusmärgi püstitamine kooskõlastataks ka Pätsi järeltulijatega.

Tammiste rääkis, et on sel teemal suhelnud Pätsi lapselapsega, kes rõhutas, et mälestusmärk võib olla küll, aga vältida tuleb mingit pompöösset kuju, näiteks Pätsi hobuse seljas.