Narva muuseumi töötajad võivad jaanuarikuu palgast ilma jääda

Nõukogu liikmete vaidluse tõttu pole linnapoolne toetus Narva muuseumini veel jõudnud, mistõttu võivad muuseumi töötajad oma jaanuarikuu palgast üldse ilma jääda.

"Raha saab siis, kui muuseum on lepingu allkirjastanud, ja see isik, kes kirjutab alla, muuseumipoolne, peab ametlikult esindama muuseumi, aga siiamaani on registris juhatuse liige Andres Toode," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Narva kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus, vahendab ERR.

Äriregistri kande muutmist takistab muuseumi nõukogu liige Aleksei Mägi, kes ei soovi alla kirjutada nõukogu koosoleku protokollile, kus pole tema eriarvamust. Mägi püüab tõestada, et muuseumi nõukogu esimehe Tarvi Sitsi volitused on aegunud.

"Register ise ootab sihtasutuse nõukogu esimehe allkirja, teda aga tegelikkuses pole. Just seepärast võtsin ette katse lisada nõukogu lähima koosoleku päevakorda uue esimehe valimise küsimuse," selgitas SA Narva muuseum nõukogu liige Aleksei Mägi.