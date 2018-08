Narva linnavolinikud omal korruptsioonisüüd ei näe ja süüdistavad kahtlustustes siseminister Anvelti

Voronovi kahtlustus puudutab kahte hääletust. Esimesel korral hääletati üht SA Narva Linna Arenduse spordiala arendamise projekti ja teisel korral polikliiniku ehitamise üle Vestervalli tänaval.

Voronov ütles, et kui tema ja teiste keskerakondlaste suhtes langetatakse süüdimõistev kohtuotsus, siis peavad nad linnavolikogust lahkuma, aga sellega eemaldatakse linna juhtimises aktiivselt osalevate kohalike keskerakondlaste tuumik. Ta rõhutas, et igasugune korruptsioon on antud juhul formaalne, mitte tegelik.

Kui ta kuulis, milles teda süüdistatakse, ütles ta uurijale, et "kui see on korruptsioon, siis pole Narvas üldse mingit korruptsiooni".

Samuti kahtlustuse saanud Aleksei Mägi lootis, et kahtlustus tühistatakse. Ta kurtis, et kahtlustuse esitamine muudab keerukamaks uue linnavolikogu esimehe valimise, mis tuleb kindlasti ära teha 19. augustil. Favoriidiks sellele kohale peeti Narva linnavolikogu üht kogenumat keskerakondlast Oleninat, kes on aga samuti kahtlustuse saanud. Olenina kommentaari ei õnnestunud saada.

Üks anonüümseks jääda soovinud Narva linnavolikogu keskerakondlane ütles sama, mida usuvad paljud tema parteikaaslased, nimelt et korruptsioonivastase võitluse taga on tegelikult Ida-Viru sotsiaaldemokraate juhtiv siseminister Anvelt, kes kandideerib 3. märtsi riigikogu valimistel Ida-Virus.

"Siinjuures ei ole nii oluline, kas selleks ajaks on langetatud süüdimõistvad kohtuotsused, aga kiirelt see ilmselt ei juhtu, aga foon on vastav - aktiivne võitlus korruptsiooniga ja mitte suvalises kohas, vaid Narva juhtivate keskerakondlaste seas. Uudiseid selle kohta hakkab tulema valimisteni - kahtlustuse esitamine, süüdistuse esitamine, asja hakkab arutama kohus jne. Siseministrile on see ideaalne võimalus näidata, et tema haldusalas tegelevad inimesed tähtsate asjadega ja lüüa oma põhikonkurente keskerakondlasi," lausus keskerakondlane.