Narva linnavolikogu liige Katri Raik: korruptsioonijuhtumite tõttu halvatud volikogu võib olla sunnitud laiali minema

Raigi sõnul peab Narva volikogu endale valima uue esimehe hiljemalt 19. augustiks. Nimelt saab siis kaks kuud eelmise volikogu esimehe Aleksandr Jefimov tagandamisest, kes kohtus kelmuses süüdi mõisteti. Seadus nõuab aga, et kahe kuu jooksul peab esimees valitud saama, vastasel juhul tuleb volikogul seadusest lähtuvalt laiali minna.

Volikogu istung, kus uus esimees valitakse, peaks toimuma 16. augustil. Täna oleks pidanud toimuma istungit ette valmistav volikogu eestseisuse koosolek, kuid korruptsioonisüüdistuste tõttu aset leidnud ülekuulamiste tõttu jäi see ära.

Raik märkis, et teoreetiliselt on võimalik volikogu kokku kutsuda ka ilma eestseisuse ettevalmistavat koosolekuta, kuid see kindlasti raskendab protsessi.

Kui volikogu 16. augustiks kavandatud istung läbi kukub ja volikogu esimeest 19. augustiks valitud ei saa, peavad praegused liikmed volikogust lahkuma ja uus volikogu moodustatakse valmistel järgmisena valituks osutunud kandidaatidest.

Raigi sõnul on see aga väga problemaatiline, sest niimoodi moodustuks volikogu suures osas inimesi, kellel on linnaelanike hulgas väga nõrk toetus.

Eelmine volikogu koosolek, kus volikogu esimehe osas hääletus toimuma pidi, oli määratud 3. augustile, kuid see kukkus läbi, kuna keskerakondlastest saadikud koosolekule ei ilmunud.

Kaitsepolitsei süüdistab Delfi andmetel vähemalt kaheksat volikogu liiget korruptiivses tegevuses. Nimelt ei lahkunud nad koosolekutelt, kus otsustati raha jagamist organisatsioonidele, mille juhtimises nad ise osalevad.